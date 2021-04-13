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高雄監獄受刑人遭凌虐致死 管理員二審改判8年7月

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄監獄管理員李振賓、邱楷燈2019年10月指使蔣秉益等4名雜役，將陳姓受刑人押到「鎮靜區」動私刑，使得陳延誤就醫死亡，李男甚至指使偽造施用戒具紀錄部，遭法官痛批侵害人權，一審判李男10年半、邱男9年，今二審宣判，李改判8年7個月、邱5年3個月。

其他4名雜役共犯部分，雜役蔣秉益依犯凌虐人犯致死罪從7年改判為3年2月、劉子榮、黃冠富、蕭明俊分別從4年2月、4年2月及3年10月，改判為2年2月、2年2月、2年徒刑。

2019年10月17日傍晚，因毒品、家暴案件服刑的陳男因用腳踢舍房大門，引起李男、邱男等人不滿，李男於是指揮邱男等人，將陳押到「仁園」鎮靜區，由蔣秉益用腳、徒手攻擊陳的腹部，李振賓則用腳多次踹踢陳的頭及腹部，甚至拿咖啡澆淋在陳戴著安全帽的頭、肩膀上。

在旁的邱男及其他雜役，冷眼觀看李男等人暴行，當天下午5點33分許，陳姓受刑人被押解回房時已受重傷，但邱男等人卻為立即將陳男送醫，最後陳男因延誤治療，當晚10時宣告不治；法醫解剖發現陳姓受刑人的肋骨粉碎性骨折、脾臟破裂大量腹腔內出血、頭及四肢有外傷。

李男、邱男2人為了掩蓋凌虐人犯罪刑，事後偽造「收容人施用戒具紀錄簿」，由蔣男代筆填寫陳男「攻擊他人，已有暴行之實」，「施用戒具：壹付」，並在「是否為緊急施用」乙欄，勾選「是」等內容，反咬是陳男施暴在先。

一審法官考量6嫌犯後拒絕認罪、未跟陳男家屬達成和解，依凌虐人犯致死罪、使公務員登載不實文書罪，判李男10年6月、邱男9年、蔣男7年、劉男4年2月、黃男4年2月、蕭男3年10月，今二審宣判，6人改判較輕徒刑，可上訴。

高雄監獄前年10月間發生陳姓受刑人遭虐死案，今二審宣判，監獄管理員李振賓從一審10年半徒刑改判8年7個月。報系資料照
高雄監獄前年10月間發生陳姓受刑人遭虐死案，今二審宣判，監獄管理員李振賓從一審10年半徒刑改判8年7個月。報系資料照

受刑人 公務員 毒品

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