瑪家鄉公所前財經課長與包商 不實核銷工程款遭判刑

屏東瑪家鄉公所財經課陳姓前課長，因裝修照明設備工程，未依程序完成採購就完工，竟找來該非該工程的程姓包商，填寫不實的估價單據，事後程姓包商於9萬8000的工程款中，詐得不法所得2萬5000元。屏東地方法院將陳、程依貪汙罪，分別判處3年7個月，3年9個月徒刑，遞奪公權5年，沒收9萬8千元不法所得。

起訴書指出，2014年3月5日至2017年1月16日，擔任瑪家鄉公所財經課長的陳姓課長，負責鄉公所辦理各項工程業務，因工程發包，與程姓承包商認識，兩人經常在鄉公所內泡茶，

因活動需要裝修燈，鄉公所將工程交由其他承攬商施工，估價7萬，但該工程因未依程序採購就完工，也未能提出單據核銷，陳竟尋求非工程包商的程姓包商提供估價單、發票以利核銷，陳、程兩人便填寫不實的估價單，後交由不知情的代理鄉長批示裁准。

直到2016年，不實的估價單，遭鄉公所誤以為完成採購程序，事後開支票給非承包商的程姓包商，而程只將9萬8000的工程款，給予原承包商6萬3000元，自己詐得不法所得2萬5000元。