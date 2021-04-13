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桃園小黃運將肇事釀1死1傷 服刑2月突猝死桃園監獄

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

法務部桃園監獄受刑人66歲高姓男子因為去年2月間，開車行經桃園區健行、春日路口，因煞車遭水瓶卡住，撞上2名機車騎士事故，造成林姓騎士死亡及蔡姓騎士重傷，桃園法院判決應執行7月徒刑，他未易科罰金，今年1月至桃園監獄服刑，未料3月22日在監獄吃早餐突然倒下昏迷，延醫至本10日不治，檢警昨天相驗，研判死因為高男自發性顱內出血，家屬無意見，不過林、蔡姓騎士家屬提告刑事附帶民事求償審理中。

檢警調查指出，高男去年2月9日上午駕駛計程車行經桃園區健行路、春日路口，車內水瓶卡住煞車，無法及時停下而闖紅燈，先後撞上蔡姓、林姓機車騎士，造成蔡姓騎士多處骨折、林姓騎士頭部重創昏迷，延醫急救4天後不治。

檢方依過失傷害、過失致死罪嫌偵辦，桃園地院判決，高男兩項罪責合併應執行7月徒刑，得易科罰金，高男未易科罰金，至今年1月21日發監桃園監獄服刑，服刑2個月，至上月22日早上，在桃監早餐時突然倒下昏迷，送醫急救至本月10日死亡。

發生車禍死亡事故後，林姓、蔡姓騎士家屬對高男及高男所屬車行，提出刑事附帶民事求償，目前由地院民事庭審理中，未料高男服刑2月猝死，檢警率法醫相驗，研判高男自發性臚內出血死亡，家屬沒有意見，遺體交由家屬善後。

桃園監獄受刑人高姓男子入監服刑2月猝死，涉車禍刑事附帶民事求償仍審理中。記者曾增勳／攝影
桃園監獄受刑人高姓男子入監服刑2月猝死，涉車禍刑事附帶民事求償仍審理中。記者曾增勳／攝影

監獄 計程車

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