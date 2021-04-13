快訊

評／太魯閣號事故：網路和報導如何「獵巫與造神」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

慶祝受刑人假釋送10包「退伍菸」 監獄種子教官判緩刑

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

法務部矯正署新店戒治所吳姓管理員送10包洋菸給將獲假釋的康姓受刑人，觸犯貪汙罪，台北地方法院審理，依圖利罪判吳有期徒刑1年3月，緩刑2年，提供60小時義務勞務，完成法治教育課程2場次，褫奪公權1年。可上訴。

吳2007年8月至2020年1月在新店戒治所擔任管理員，負責平三舍受刑人的戒護及違禁品或管制品查禁業務。

檢方指控，2019年8月30日、9月5日，吳分別夾帶七星牌香菸4包、6包進入新店戒治所的戒護區，在舍房送物口將10包、價值共1500元的七星牌香菸交給康，被廉政署法辦，吳認罪。

法官認為，吳基於康將獲假釋，以類似送「退伍菸」的方式將戒治所沒有賣的七星牌香菸贈予康，由康分享給其他獄友，吳將香菸以報紙、不透明塑膠袋包裝、夾帶至戒護區，犯情輕微，圖利價值不高。

考量吳自陳是陸軍官校畢業，退伍後任職監所管理員27年，原本是監所霹靂小組的種子教官，經2次減刑，對吳作有利量刑的認定。

吳的辯護人求情認為，吳僅單純提供10包外面販售的香菸，卻受貪汙重罪處罰，情輕法重，建議法官再減刑。

法官認為，新店戒治所有賣黃長壽香菸，受刑人有買菸管道，慶祝假釋也不是沒有別的方法；此外，戒治所受刑人吸菸管理及戒菸獎勵辦法，一在避免外界送入的香菸夾帶違禁品，另方面是藉由菸品管制，鼓勵戒菸，吳侵害法益，不是單純的10包菸，即沒有再減刑餘地。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

受刑人 假釋 貪汙

延伸閱讀

想抽便宜大麻運毒來台 他咬出同夥獲3度減刑重罪變緩刑

雷／《上流戰爭2》大結局全員進監獄、他卻領便當？第三季將變「頂樓的機智牢房生活」

這棟建築設計超狂 照片曝光網笑瘋：知厝能改，善莫大菸

自強外役監管理員竟要酒店大亨招待 懲戒法院撤職

相關新聞

桃園小黃運將肇事釀1死1傷 服刑2月突猝死桃園監獄

法務部桃園監獄受刑人66歲高姓男子因為去年2月間，開車行經桃園區健行、春日路口，因煞車遭水瓶卡住，撞上2名機車騎士事故，...

高雄監獄受刑人遭凌虐致死 管理員二審改判8年7月

高雄監獄管理員李振賓、邱楷燈2019年10月指使蔣秉益等4名雜役，將陳姓受刑人押到「鎮靜區」動私刑，使得陳延誤就醫死亡，...

三重「巷仔口」圍事賭場 隱藏「瘋狗彬」地下室被抄掉

新北市三重警分局掌握情資，三重區大勇街「瘋狗彬」夾娃娃店內隱藏賭場，且疑為地方角頭幫會「巷仔口」圍事，昨晚安排員警佯裝客...

瑪家鄉公所前財經課長與包商 不實核銷工程款遭判刑

屏東瑪家鄉公所財經課陳姓前課長，因裝修照明設備工程，未依程序完成採購就完工，竟找來該非該工程的程姓包商，填寫不實的估價單...

慶祝受刑人假釋送10包「退伍菸」 監獄種子教官判緩刑

法務部矯正署新店戒治所吳姓管理員送10包洋菸給將獲假釋的康姓受刑人，觸犯貪汙罪，台北地方法院審理，依圖利罪判吳有期徒刑1...

正面開3槍殺小舅子女友扔山谷 法官問「哪次說真的？」

賴姓女子因感情與債務糾紛，遭洪姓男友胞姊的男友吳上誼從汽車旅館載往三峽山區槍殺，還被扔下山曝屍18天。新北地方法院依殺人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。