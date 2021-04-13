慶祝受刑人假釋送10包「退伍菸」 監獄種子教官判緩刑

法務部矯正署新店戒治所吳姓管理員送10包洋菸給將獲假釋的康姓受刑人，觸犯貪汙罪，台北地方法院審理，依圖利罪判吳有期徒刑1年3月，緩刑2年，提供60小時義務勞務，完成法治教育課程2場次，褫奪公權1年。可上訴。

吳2007年8月至2020年1月在新店戒治所擔任管理員，負責平三舍受刑人的戒護及違禁品或管制品查禁業務。

檢方指控，2019年8月30日、9月5日，吳分別夾帶七星牌香菸4包、6包進入新店戒治所的戒護區，在舍房送物口將10包、價值共1500元的七星牌香菸交給康，被廉政署法辦，吳認罪。

法官認為，吳基於康將獲假釋，以類似送「退伍菸」的方式將戒治所沒有賣的七星牌香菸贈予康，由康分享給其他獄友，吳將香菸以報紙、不透明塑膠袋包裝、夾帶至戒護區，犯情輕微，圖利價值不高。

考量吳自陳是陸軍官校畢業，退伍後任職監所管理員27年，原本是監所霹靂小組的種子教官，經2次減刑，對吳作有利量刑的認定。

吳的辯護人求情認為，吳僅單純提供10包外面販售的香菸，卻受貪汙重罪處罰，情輕法重，建議法官再減刑。

法官認為，新店戒治所有賣黃長壽香菸，受刑人有買菸管道，慶祝假釋也不是沒有別的方法；此外，戒治所受刑人吸菸管理及戒菸獎勵辦法，一在避免外界送入的香菸夾帶違禁品，另方面是藉由菸品管制，鼓勵戒菸，吳侵害法益，不是單純的10包菸，即沒有再減刑餘地。