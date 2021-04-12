台鐵事件 建築師公會回應營造業工地主任：不實指控

台鐵太魯閣事件，引發建築師和營造業工地主任兩派戰火。繼全國營造業工地主任公會9日發聲明駁斥建築師公會所言「估計全國工地約8成沒有專任工地主任在現場管理」，並認為工地安全之維護，建築師也有責任；全國建築師公會12日發聲明做出三點回應，認為營造業工地主任公會是「不實指控」。

建築師公會理事長劉國隆日前表示，估計全國工地約8成沒有專任工地主任在現場管理，以致施工現場管理鬆散，工安堪慮，呼籲政府正視營造業法對工地管理過於寬鬆的問題，立即修法。對此，中華民國全國營造業工地主任公會發出聲明表示，擔任工地主任都必須具有法規規定之資格，也應該是專任，而不得兼任，劉理事長說法應該有所佐證說明。

建築師公會則回應，此說並非討論專兼任問題，而是依據法規推算，全國約8成工地因未達一定規模，不需設工地主任。此外，建築師擔任的「監造」工作，與營造業的「監工」業務不應混淆。

全國建築師公會完整聲明如下：

一、 營造業法第 30 條及營造業法施行細則第 18 條規定導致全台八成工地無專任工地主任

營造業法第 30 條規定：「營造業承攬一定金額或一定規模以上之工程，其施工期間，應於工地置工地主任。前項設置之工地主任於施工期間，不得同時兼任其他營造工地主任之業務。第一項一定金額及一定規模，由中央主管機關定之。」又營造業法施行細則第 18 條規定：「本法第 30 條所定應置工地主任之工程金額或規模如下：一、承攬金額新台幣五千萬元以上之工程。二、建築物高度三十六公尺以上之工程。三、建築物地下室開挖十公尺以上之工程。四、橋樑柱跨距二十五公尺以上之工程。」故依據上述法令可知，營造業承攬金額新台幣五千萬元以下之工程、建築物高度三十六公尺以下之工程等，不需在工地置工地主任，言下之意是這些工地無專任工地主任。

二、 「監造」與「監工」不應混淆

建築師辦理建築物「監造」業務，係為建築師「設計」業務之延伸。「監工」非屬建築法、建築師法規定建築師之工作範疇，「監工」行為應另由營造業法規範。故建築師非專任工程人員，不須負「監工」行為責任。監察院曾主動調查並在 108 年 8 月完成有關營造業依法應設置專任工程人員、工地主任等，負承攬工程之施工責任，並督導工人按圖施工之「監工」行為，與建築師監督營造業按核准設計圖說施工，並查核建築材料之規格及品質之「監造」行為調查報告。調查意見認為中央主管機關長期以來未能針對營造廠施工品質落實查核，落實營造廠承攬工程依法設置

專任工程人員並負責指導施工技術與施工品質控制及督導工人按圖施工等責任，相關查核機制付之闕如，復又營造業施工製造圖長期被忽略，未能留存相關圖資，不利後續釐清相關行為人責任。

三、 專任工地主任借牌嚴懲