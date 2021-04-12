做筆錄要6萬？男保全加警Line卻遭借錢 離譜內容曝光

想做筆錄卻遭警方反借錢！北市議員陳怡君日前接獲一名R姓男子陳情，R男在保全公司離職前與同事起衝突，原想報警請警察調閱監視器，與一名鄧姓警員加Line想了解後續及做筆錄時，對方卻提想借6萬元，且直到今早鄧姓警員都還在詢問，北市警察局長陳嘉昌表示，已要求中正一分局將該員警調離職務。

陳怡君今在北市議會警政衛生委員會質詢時指出，一名年約40歲的R姓男保全於今年3月18日離職時，與前公司同事發生肢體衝突，因此請中正一分局仁愛派出所、年約25歲的鄧姓警員到場，盼可做筆錄及調閱監視器還原真相，事後還與鄧警私下加Line，原想了解案件後續，沒想到卻是惡夢開始。

從Line對話截圖可見，R男3月28日詢問鄧警是否有空做筆錄，對方卻在該月30日回訊詢問「有沒有手頭比較闊綽的朋友？」挑明自己在玩股票，上周買了一支股票，交割款卻不夠6萬元，需在5月底前還，所以才詢問R男，並承諾「大哥若能幫此事，我一定會還大哥人情」。

R男回應自己也有困難，鄧警表示「大哥有什麼疑問？我可以電話跟你講」，R男才表示自己只有4萬元，但鄧警之後卻不斷打電話詢問R男狀況，R男均無回應。

事隔幾天後，R男表示自己感冒無法講話，並詢問鄧警股票「不是3天要交割嗎？」鄧警竟回說，「我跟營業員那邊交情不錯，可以擋一下」，還質疑R男說自己只有4萬是不願借錢，甚至直接給R男銀行帳號，直到今早都還不斷詢問。

陳怡君表示，R男僅是想做筆錄，但鄧警卻因股票交割款要6萬元，一直想借錢，從3月18日至迄今快1個月，都無法做筆錄，R男想到股票交割帳戶應在3天內備足金額，才能支付買賣股票的股款，因此拖了3天才回覆，還不斷提及自己失業、只剩4萬元，但鄧姓警員一點惻隱之心都沒有，仍不斷詢問能否借錢及匯款。

「真的非常離譜」，陳怡君說，她本想確認與R男對話的是否為鄧警，但警察局不提供該警員手機，直到昨晚鄧警將存摺傳給R男才確認是本人，「請問在台北市報案做筆錄，有這麼困難？需要到6萬元嗎？」過去看新聞是民眾沒錢吃飯，找警察借錢，現在卻變成警察買股票要交割款，跟製作筆錄的民眾借錢。

陳怡君批，台北市長柯文哲稱低薪是貪汙溫床，警察是正義象徵，不該發生這樣的事，要求警察局重新檢討警員風紀操守問題，並在3日內做完筆錄，保存證物，確保民眾權益；陳嘉昌表示，案情已經很明確，是該警員不對，並已要求中正一分局把鄧警調離職務。