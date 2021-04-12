酒駕競速撞癱女子遭求償 男賣房遭疑脫產判無效

中央社 / 高雄12日電

蔣姓男子與倪姓整形醫師酒駕競速撞癱陳姓女子，陳姓女子家屬求償發現，蔣姓男子將名下房子低價賣給母親，懷疑要脫產而提告，台灣高雄地方法院判移轉所有權無效；全案可上訴。

蔣姓與倪姓男子民國105年聚餐喝酒後開車競速，倪姓男子車輛失控擦撞蔣姓男子車輛，造成蔣姓男子車輛衝入對向撞上陳姓女子駕駛車輛，陳姓女子腦部嚴重受損，認知功能明顯下降，生活無法自理等。

蔣姓男子遭依公共危險罪判刑1年2個月確定，陳姓女子家屬另提民事求償新台幣1390多萬元確定，卻發現蔣姓男子在民事判決確定前，107年8月將名下房產以低於市價的86萬元賣給母親，質疑蔣姓男子低價脫產，提告請求塗銷移轉登記。

蔣姓男子母親出庭時表示，買賣有付款明細、房屋稅繳款證明等，非不實交易。

不過，法官審理時發現，蔣姓男子母親將86萬元匯給蔣姓男子帳戶完成買賣，但帳戶存摺、提款卡卻在蔣姓男子母親手上，且帳號在蔣姓男子和陳姓女子家屬未達成賠償金額共識時，先後在6天內遭多次提領，每次金額約11萬元到15萬元。

法官審理後認為蔣姓男子帳戶曾1年半內沒提領紀錄，但賣屋給母親後，帳號卻在短時間內被多次提領，提領動機確實不單純，足以證明房子買賣是通謀轉讓，判決移轉房屋所有權登記無效，所有權須回復成蔣姓男子所有。

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