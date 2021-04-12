阿聯酋空姐的朋友「想念這味道」 她夾8750克菸絲免刑

阿聯酋航空（Emirates）王姓女空服員利用執勤時，從杜拜夾帶8750克菸絲來台灣，被依菸酒管理法輸入私菸罪起訴。桃園地院判王女無罪，高等法院認定她確實有輸入私菸故意，雖撤銷無罪判決但免刑。記者王宏舜／攝影 阿聯酋航空（Emirates）王姓女空服員被控利用執勤時，夾帶23盒菸絲入台，桃園地檢署依菸酒管理法輸入私菸罪起訴，她辯「退休的朋友想念這個味道」才帶。桃園地院認為她非本國籍、未長居台灣而不知法令，也非為營利，判她無罪。檢方上訴，高等法院王女確實有輸入私菸故意，但應是「偶罹刑典」，雖撤銷無罪判決，但免刑。

王姓女空服員為美國籍，2017年10月29日她趁阿聯酋EK366班機來台時，在托運行李內夾藏23盒菸絲入境，關務署台北關人員在桃園機場第一航廈航員入境檢查檯執勤發覺有異，現場開箱查獲。

王女雖坦承帶菸絲來台，但辯稱不知道這是台灣的管制物品，因抽水菸是杜拜的休閒活動，她才會在杜拜買菸絲、想送給朋友。王女說，退休同事「很想念這個味道」，她就從杜拜帶來、想要送給他們；自己長居美國，不知道攜入的菸絲數量已超過財政部公告的輸入額。

這批菸絲精桃園地院送衛生福利部食品藥物管理署鑑驗，確認含有尼古丁成份，屬菸酒管理法規範的「菸」，總重8750公克。阿聯酋航空表示，航機在降落台灣前，已根據規定，在機上對乘客及空服員播放海關規定影片宣導菸酒免稅物品限量（海關申報）規定。

桃園地院認為王姓女空服員帶來的菸絲超過中央主管機關所規定的2270公克標準，但她不熟悉台灣法令，不能以超過數額就認為她知道是要規避，且如果她真的知道我國法令，大可請其他空服員替她運送，因此判她無罪。

檢方上訴，高等法院認為阿聯酋航空的公司網頁有提示相關目的地的海關規定，王女對機上廣播也應很清楚，且有宣導乘客應遵守規定的責任，認為她的說法是在推卸責任。

高院認定王女犯未經許可輸入私菸罪，但認為她是因要送朋友才輸入菸絲，不是以營利為目的，而菸酒管理法的規範目的是「維護菸酒產銷秩序」、「消費者權益」、「國民健康」或「大量走私弊端」，相較之下她的情節輕微，有可憫恕之處，依刑法第59條酌減其刑後，依然過重，因此依第61條第1款前段規定免除其刑，希望她改過自新。

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