海軍艦隊補給兵涉貪277萬公款 重判13年6月

海軍一五一艦隊吳姓補給兵因在外欠債，竟在1年半內利用會計出納職務機會，假造提款單提領國庫現金，侵占金額共達277萬。橋頭地院依貪污等罪重判他13年半，全案可上訴。

原在海軍一五一艦隊登陸艇隊擔任志願役補給兵的吳男，在民國104年底起負責隊上現金及各款項收入、支出及帳冊登載等會計及出納之財務行政業務，但他因在外欠債，竟心生歹念侵占公款。

依據海軍會計作業程序規定，登陸艇隊若需提領現金充作該隊櫃存現金使用，應先製作提現報告單，將單子呈報給單位主管親自審認用印核可後，才能在國庫機關專戶存款支票填上提領金額，再到國庫帳戶銀行臨櫃提領現金。

橋頭地方法院判決指出，吳男利用掌管登陸艇隊財務機會，竟在105年4月15日至106年9月14日期間，先後自行填寫不實的提現報告單，並前往國庫銀行機關專戶提領公款，總計在1年半內侵占公款達277萬元。

吳男為掩飾犯行，更偽造現金收支登記簿、支票存根聯等，並在106年以配合上級查核伙食帳戶為由，借閱會計憑證後隱匿，導致主計科事後無法查核登陸艇隊財務收支狀況。直到吳男退伍後，接手的補給官發現帳務有異，經海軍司令部派員徹查，全案才曝光。

合議庭審理時痛批，吳男身為公務人員，竟因自身娛樂花費過鉅欠債即起貪念侵占公有財物，影響國家公務機關廉能形象，且吳男為掩蓋犯行，還隱匿隊上會計憑證，增加海軍稽查帳戶困難。

法官審酌吳男大學肄業、且從事鋼鐵業相關工作月薪近4萬元，本身又患有僵直性脊椎炎，依涉犯貪污治罪條例、陸海空軍刑法第76條第1項、隱匿公務員職務上掌管文書罪、侵占公有財物、偽造文書等罪判他13年6月、褫奪公權8年，全案可上訴。