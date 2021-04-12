因應全民接種新型態 應曉薇建議推「台北疫苗通行證」

台北市政府衛生局長黃世傑今指出，近期世界疫情有反彈跡象，現無法評估疫情何時落幕，疫苗取得及普遍施打仍是重點；北市議員應曉薇認為，中央規劃4月15日起開放一般民眾預約接種，北市府應加強宣導，另也應研擬推出「台北疫苗通行證」，透過智慧科技協助未來全民接種後的生活型態。黃世傑允諾將研議。

衛生局長黃世傑今早陪同市長柯文哲完成AZ疫苗施打，下午再赴議會備詢並表示，身體並無特別感覺；應曉薇指出，衛生局應針對未來若開放全民預約接種疫苗，相關條件、費用、建議施打及緩打對象等，進行完整的衛教作業，使市民詳悉。

黃世傑表示，北市目前規劃13家醫院、17個施打點，依中央排定順序，按梯次漸進施打；北市聯合醫院總院長黃勝堅補充，服用類固醇、避孕藥物、懷孕婦女、對疫苗過敏者，副作用風險較高，建議先不施打；而按目前醫護施打後反應，年輕族群出現發燒、痠痛等副作用較高，55歲以上相對少，鼓勵對疫苗有信心的市民仍可爭取預約接種。

應曉薇追問，評估疫情何時可落幕？黃世傑說，近期世界疫情又有反彈趨勢，加上許多貧窮國家疫苗取得不易，達到群體免疫困難，目前難以評估疫情落幕時間，「明年可能好一點」；黃世傑也說，英國、以色列、美國普遍施打疫苗後，疫情控制很好，但因應變種病毒的疫苗效力目前也難認定，為今取得疫苗、普遍施打仍是最重要。

應曉薇認為，台北市應提前因應未來全民施打趨勢，推出「台北疫苗通行證」，以科技方式方便掌握民眾疫苗接種情況、也有利於未來各地通行；應強調，未來生活型態改變，倘若台灣疫苗施打率過低，可能會被其他國家列入不建議旅遊地點，反而「被鎖國」，北市應展現智慧城市高度，鼓勵市民施打並協助接軌世界。

黃世傑說，若涉及國際通行，則還須考量技術及國際認證問題，許多國家不願意，但允諾將著手研議「台北疫苗通行證」的可行性。