騙扁小子黃琪不斷騙錢 法官判1年4月併刑前強制工作

以塔羅牌騙倒前總統陳水扁的「騙扁小子」黃琪，被控假冒香港首富李嘉誠的秘書詐騙口罩、詐騙林姓前男友母親劉姓婦人上億元，並以假身分協助詹姓前男友母親入住台大醫院，台北地院今天依詐欺、洗錢多罪判黃琪有期徒刑1年4月，併科罰金10萬元。

合議庭另就黃琪相關犯行，判可易科金之刑1年2月，得易科罰金40萬元，另外，法院審理時，檢察官主張黃琪應強制工作3年，合議庭審理認為，黃琪有許多詐欺前科卻一犯再犯，判黃琪應於「刑前」強制工作3年，全案可上訴。。

2017年，本名黃照岡的黃琪認識詹姓男友，向詹謊稱是歌手張清芳前夫宋學仁的助理，他得知詹的母親罹癌，騙稱可安排入住台大醫院，假冒宋學仁的助理找上台大永齡健康研究院院長楊泮池的秘書，再化身宋學仁傳LINE向楊致意，讓詹的母親住進台大「景福病房」。

之後，黃琪假冒張清芳寄信給楊泮池，請楊關照詹母，再假藉楊泮池的助理，向榮總調取詹母的病理檢體報告，得以免付1500元費用，又假冒張清芳安排自己到台大醫院住院，用住院證明向法院請假。

2018年起，黃琪假冒國泰集團千金蔡佳玲與林姓男子交往，向林姓男子的劉姓母親聲稱可幫劉婦升等VVIP，享優惠利率，邀約劉婦投資台南市房地產，再假扮律師蔡佳玲協助劉婦的營造公司訴訟，轉換不同假身分詐得上億元財產。

依據檢察官認定，黃琪詐騙劉婦的財產，包括台幣4981萬餘元、日幣2億餘元（約台幣6341萬元）、美金40萬餘元（約台幣1175萬元)、歐元1萬餘元（約台幣36萬)，合計為台幣1億多元。

黃琪施詐至此還未結束，檢方指控，2020年新冠疫情爆發，黃琪夥同保險業務員蘇立民，假冒香港首富李嘉誠的秘書，向國內口罩大廠中衛公司詐騙1萬個口罩、100盒酒精棉，騙稱要送5000個成人口罩、5000個兒童給台大醫院，但詭計被穿，黃琪涉詐欺未遂罪，檢方蒐集黃琪所有犯罪證據，去年8月起訴他。