台鐵前臨時工在鐵軌轉轍器放雨傘石頭 被重判3年4月

彰化縣曾在台鐵當臨時工的李姓男子去年7月在台鐵二水站鐵軌轉轍器上放置雨傘、和石頭，幸好經副站長發現，即時移除，否則可能造成火車出軌或翻覆，但李姓男子否認犯行，表示雨傘和石頭是他跌倒不小心掉在該處，彰化地方法院依妨害舟車行駛安全罪重判李男3年4月，可上訴。

判決指出，54歲李男去年7月2日下午拿了放在二水月台上紀念碑上的雨傘，把雨傘和一顆石頭放在鐵軌轉轍器上，因二水站黃姓副站長在晚間7點多發現控制台燈號閃爍不定，派員查看，才發現雨傘和石頭，使轉轍器無法正常運作，待拿走雨傘和石頭後，列車即能順利開出二水火車站。

台鐵隔天報案，並調閱現場監視器，發現李男在7月2日下午3點多搭台鐵在二水站下車，即到紀念碑拿走雨傘，並步行走下月台。

不過李男在審理期間辯稱，因他母親家在鐵軌旁，他穿越鐵軌下去比較快，但走到一半就下雨，踩到轉轍器上的黃油跌倒，雨傘就掉在轉轍器上，他不知石頭哪裡來的，石頭不是他放的，他跌倒後膝蓋受傷還流血，他還昏倒，是一名林姓前同事剛好在天橋上看到他跌倒，才把他扶到母親住處。

李男曾在台鐵當臨時工，負責巡邏鐵軌，查看鐵軌有無膨脹、損壞、及有無障礙物要排除，所以他知道轉轍器、鐵軌每天都有塗黃油，若在轉轍器上放物品，火車經過會有危險，他說，因他有地中海貧血而昏倒，所以才沒通報台鐵。

不過法官審理時發現，李男在警詢做筆錄時，完全沒有提到跌倒受傷的事，是在法院審理時才說有受傷及請林姓前同事作證。

調查也發現，放在轉轍器上的石頭與鐵軌旁特殊的道渣石不同，石頭比道渣石大了三至四倍，石頭長11公分、寬七公分，顯然是被人帶來刻意放的。

李男稱林姓前同事把他扶回母親家後，也請弟弟載他回家，但李男弟弟卻說不曾載過林某回家，也沒看到李男受傷，林某又說，他也忘了李男是哪天受傷，那天是否有下雨也忘了。