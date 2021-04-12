印尼案舌戰 ！蘇嘉全槓葉慶元痛批「三大惡意」

總統府前秘書長蘇嘉全遭爆和姪子、涉收賄被羈押的立委蘇震清，透過國營事業拜訪印尼謀取私利，蘇嘉全不滿國民黨考核紀律委員會主任委員、律師葉慶元和名嘴陳鳳馨在政論節目批評「拿國家資源做私人生意」，提告求償200萬元。台北地院今開庭，蘇親自出庭並痛批「惡意引述、惡意指控、惡意評論。」

蘇嘉全提告主張，他於2016年到印尼參加海外後援會感恩餐會，只在首都待一晚，沒有和印尼官方人員見面。國民黨指控後，他隨即在臉書發文澄清，但葉慶元、陳鳳馨仍在政論節目顛倒是非，侵害他的名譽權，名嘴在媒體上發表不實言論，影響極大。

去年9月28日開庭時，蘇嘉全不滿葉慶元當庭指他「可恥」，表示要追加提告誹謗。葉慶元則說，社會自有公評，蘇嘉全和蘇震清應該勇敢面對。

今上午再度開庭，蘇嘉全方聲請傳喚對葉慶元、陳鳳馨作當事人訊問，同時請求傳喚聲稱接獲檢舉的王育敏、羅智強、游淑慧到庭作證，以釐清檢舉內容為何，又是否已盡查證義務。

蘇嘉全否認有跟國營事業同行，他說，2016年是他去印尼謝票，2019年是去印尼成立後援會，若他有圖利，難道不會曝光？外界會放過我嗎？被告卻「惡意引述、惡意指控、惡意評論。」

蘇嘉全批評，葉慶元身為法律人應知道法律分際，卻在領有通告費具對價關係的電視通告上，作出不實評論。若每位評論員都以同樣方式操作，社會怎麼不會亂？葉還在他提告後，公開指他未反省、可恥。

針對蘇嘉全的指控，葉慶元當庭反駁，蘇嘉全身為政治人物歷任立法院院長以及總統府秘書長，「爾俸爾祿，民脂民膏」！面對外交官員透過電報指控，不自思反省，反而濫訟，行為是不是「可恥」，可受公評。

葉慶元也當庭說，蘇嘉全針對本案已經提了四個民事以及刑事訴訟，現在又要求陳鳳馨及葉慶元兩位被告以及羅智強、游淑慧、王育敏，黃子哲來開庭，根本就是意圖透過訴訟程序來造成寒蟬效應。

葉慶元以律師的身份向法院表示，蘇嘉全的傳喚根本就衹是惡意的騷擾，法院衹要在刑事調查結束之後，再調閱相關的筆錄即可。

庭後，葉慶元受訪表示，蘇嘉全原可透過總統府秘書長的職權，明確知悉的電文是否真實，卻捨此不為，反而濫用司法資源，又提民事又提刑事告訴，這種行為不妥當。