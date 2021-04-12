富少飆車撞殘無辜人妻判賠千萬 不想賠房竟賤價賣母

高雄蔣姓富少與倪姓整形名醫凌晨酒後飆車，在中華四路、三多路因車輛失控，造成無辜的陳姓女子被撞癱瘓，後來倪男與陳女家人和解，被判緩刑，蔣被判1年2月確定，陳女家屬另向蔣求償1390餘萬，但蔣擔心房子遭查封，將三民區一棟房子用86萬元低價「賣」給蔣母，陳女家人質疑賣房是為躲避賠償，請求塗銷移轉登記，地院民事庭法官依據蔣男與母親存款往來，認定移轉登記無效，房子仍屬蔣男所有。

2016年11月17日倪男與蔣男在高雄某家熱炒店喝酒，飲宴結束後兩人踏上各自的進口轎車一路狂飆，行經中華四路一帶時，倪男車輛失控撞到蔣男，正巧經過該路口的陳女無辜遭撞，腦部受損嚴重需要旁人照顧生活起居。後來倪男與陳女家屬達成和解被判緩刑，蔣男則是被陳女家屬求償1390餘萬元確定。

原本蔣男名下有三民區正義街一棟大樓房產，但陳女家屬發現蔣男在民事一審判決確定前，早在2018年8月17日就將房子轉移至母親名下，移轉原因表示為「買賣」，且賣賣價金僅86萬元，明顯低於市價，懷疑是賤價脫產；由於蔣男名下已無其他財產可扣，陳女家屬指控蔣男是刻意脫產，因此提告請求塗銷移轉登記。

地院民事庭審理時蔣男母親反駁，稱兒子是為了和陳女家屬尋求民事和解，才會賣房，只是單純建物無法對外買賣，才會賣給她；買賣都有付款明細、房屋稅繳款證明等，並不是不實交易，怎麼能因為兒子賣房給母親，就擴大解釋為不實交易或詐害行為。

地院民事庭法官調查發現，蔣男收取買賣價金的存摺，實際是由蔣母保管，雖然為了買賣這棟房產，蔣母在2018年8月13日跨行匯入86萬元，但房屋移轉完成後，同年月的20、21、22、27、29、30日，分別用卡片提款15萬至11萬，總計6天就領了86萬元，當時蔣男和陳女還沒達成賠償共識，帳戶短時間被提款動機不單純。

不僅於此，法官還發現，去年12月22日這件民事言詞辯論庭結束後隔天，蔣母就拿存摺至郵局提款6000元，雖然蔣母反駁領錢是為了繳納蔣男的健保費和國民年金，但法官認為該帳戶有1年半除了利息外，都沒提領紀錄，如果是為了代繳健保、國民年金，怎麼可能長達1年半都未從帳戶領錢？可見蔣母最後一次提領6000元，是為了結清帳戶。