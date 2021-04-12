林楚茵、邱議瑩立院衝突搬走音箱 被告竊盜獲不起訴

民進黨立委林楚茵。報系資料照／記者杜建重攝影 立法院去年為審理陳菊監察院長人事案，爆發藍綠立委肢體衝突。國民黨團在議場自備麥克風音箱，表達抗議訴求。民進黨立委林楚茵、邱議瑩趁亂將音箱搬離，引發國民黨不滿提告竊盜。台北地檢署查出兩人隨即返還，沒有犯意，今給予不起訴處分。

去年7月17日，林楚茵、邱議瑩趁亂將音箱搬離議場；國民黨立委前往民進黨團辦公室要求返還，與綠營助理爆發口角，國民黨團也為此提告，以正視聽。

國民黨團表示，為發出人民的聲音，黨團自備麥克風與音箱，民進黨立委竟公然搶奪音箱，被當場拍照活逮將贓物放置民進黨團辦公室。民進黨團助理協助藏匿贓物，還敢在臉書貼文，不實指控藍委侵門踏戶。

國民黨團指控，林楚茵偷偷從辦公室將音箱拿出歸還國民黨團，全程已被錄影存證，根本是「作賊喊捉賊」。國民黨為此提告，但檢察官查出，林女早已立刻將音箱返還，沒有竊盜犯意，沒傳喚被告逕不起訴兩女及民進黨團王姓辦公室主任。

至於林楚茵被國民黨籍立委呂玉玲咬傷，林楚茵委任律師簡翊玹控告呂玉玲涉嫌傷害及強制罪，目前另案偵查中。