促跟騷法通過 葉毓蘭：要死多少人行政院才能醒

國民黨團書記長鄭麗文表示，台灣立法遲緩，從最早開始警政署的抗拒，到現在司法院有意見，但美國已經在90年代就通過跟騷法，日本、新加坡也都先後通過立法。如果跟騷法早先通過，相信是可以避免這次的悲劇發生的。希望蔡政府不要再口號治國，把台灣人民的苦痛放在心上，認真修法。

內政委員會召委、國民黨立委林思銘表示，日前審查時朝野共有15個版本，獨缺行政院版，最後內政委員會做成決議，要求內政部在一個月內對各版本提出說明並提出院版。至今也快一個月了，「內政部不要再推諉！必須盡速立法讓警察執法有所依據，本會期一定要把這部法案完成立法」。

國民黨立委葉毓蘭說，台灣對不起曾小姐和這些受害的女性，「我不知道還要死多少人，行政院才能醒得過來！」如同普悠瑪號事故發生提出這麼多改革計畫，但行政院一定要等到太魯閣號出事才願意來面為這些問題，跟蹤騷擾也不是新的問題，30多年來大家一直在呼籲，人民要的不多，只希望能事先預防，而非受害人已經求助，警察無法律授權只能兩手一攤，什麼事都無法做。

國民黨立委洪孟楷表示，昨天他的粉絲專業收到曾小姐朋友來訊，曾小姐與夫婿愛情長跑十多年，前年才結婚共組家庭，竟被一個垃圾毀了。如果跟騷法持續擺爛，未來是不是有更多破碎的家庭？民進黨發言人也曾受過跟蹤騷擾，不分藍綠許多人都遇過同樣的問題，行政院還要繼續怠惰下去嗎？能夠早一步立法，就能減少一個重大刑案的發生。

國民黨屏東立委廖婉汝感嘆，跟騷法通過必須有個行政機關配合，確實比較複雜，但這些精神狀況有問題的人若不處理，在社會上就是一個炸彈，如果要建立社會安全體系，跟騷法一定要通過，會面臨這樣問題的不是只有女性，男性也有，一條生命不要莫名其妙就因此被犧牲掉了。

國民黨立委楊瓊瓔表示，加害者在動手之前就已經有尾隨、騷擾的情況，但警員礙於法令無法幫忙，只能以性騷擾防治法、社會維護法來處理，但性騷必須要有具體行為，社維法也只罰3000，無法真正有效協助警方、幫助民眾。