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台東男子籌手術費偷賣水牛 判拘役20天
台東1名黃姓男子為籌措手術費用，竟偷賣友人託養的4頭水牛，並賣得7萬元台幣。友人發現水牛不見，察覺有異，報警處理。案經檢察官依侵占罪偵結起訴，台東地法院日前判處黃男拘役20天，可易科罰金，緩刑2年。
判決書指出，黃男於前年受友人委託代養4頭水牛，未料，去年黃因病需要開刀動手術，在未經友人同意下，竟將4頭水牛偷賣給不知情的陳男，4頭水牛以7萬元賣出。友人多日未見水牛蹤影，詢問黃男，卻一再辯稱水牛遷移他處飼養，友人察覺有異報警。
警方受理後，通知黃到案說明，坦承因有病在身，需籌措手術費用，才將水牛變賣，訊後移送地檢署偵辦，檢察官依侵占罪偵結起訴。法官審理時，黃坦承不諱，且已將7萬元歸還陳男，也贖回4偷水牛給友人。
法官認為黃犯後態度良好，且其犯意情有可原，加上未受任何刑事判決，符合緩刑條件，判處拘役20天，可易科罰金，緩刑2年。如易科罰金，以新台幣1千元折算1天。
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