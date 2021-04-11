溫柔鄉變斂財箱 商人網戀投資遭詐21萬

刑事警察局今天再次提醒，「假交友結合假投資」詐騙常見以帥哥美女圖吸引被害人注意，再以噓寒問暖的溫情攻勢，慢慢慫恿被害人操作外匯期貨、投資虛擬貨幣，近期還出現「熟人帶路」、「VIP限定」、「預約制」，甚至熱心「出錢幫投資」等新穎手法。

台中市一名陳姓男商人(29歲)，日前在Line通訊軟體認識一名外型清麗自稱軒軒的女子，經過一段時間聊天相處後，陳男逐漸對軒軒萌生好感，軒軒在言談間也有意告知陳男她如何投資虛擬貨幣致富，並向陳男推薦一名林姓「操盤大師」，強調大師不亂收學生，必須是熟人介紹才行。

軒軒請陳男假裝是自己的親弟弟在老師旁邊「學功夫」，並向陳男保證跟著老師走絕對「賺很大」，被愛昏頭的陳男和林男取得聯繫後，在林男指導下加入「亞太虛擬幣商」LINE群組，並在虛擬博弈網站下載投資軟體操作比特幣。

陳男一開始聽從林男指示，小額下注新台幣1萬元，立即獲利3500元，初嘗甜頭後陳男決定繼續聽從林男指示再加碼下注20萬元，軒軒也「貼心」幫忙加碼10萬元，說是要幫忙賺約會基金，直到陳男累積獲利9萬8千元時，決定打算先向博弈平台申請出金，平台卻一直顯示審核中。

過了幾天，客服通知系統出現短暫「技術性」問題，表示若要申請出金必須要再匯入一筆10萬元的「手續費」，系統會自動安排「優先」處理。陳男開始懷疑自己可能遇上詐騙，想找林姓「操盤大師」、軒軒對質，遭雙方冷處理甚至封鎖，陳男無奈只好向警方報案，共計損失21萬元整。

刑事局表示，這種網路愛情詐騙，愛情是假的、網站是歹徒自己造的、投資根本就是幌子。提醒民眾，虛擬資產投資風險高，社會大眾從事相關交易前，應充分瞭解其運作模式，務必審慎評估可能產生的風險，切勿輕易投入陌生標的，更不要因為想要贖回沉沒成本，失去判斷力，而不斷匯出金錢。