彩券行鸚鵡突然撲咬客人手 飼主被起訴

北市內湖區一家彩券行飼養3隻鸚鵡，飼主曾姓女子用鍊繩綁住鸚鵡腳部，繫在開放式的立柱上，今年2月林姓客人進入彩券行消費，遭其中1隻鸚鵡飛撲，咬傷右手，林到醫院驗傷後，提告指控被鸚鵡咬傷。士林地檢署日前偵結，全案依照過失傷害罪嫌起訴飼主。

起訴指出，今年2月6日晚上6時許，林姓客人走進彩券行準備消費，彩券行飼養的鸚鵡突然飛撲到林的右手臂，直接咬傷右手，林男驚嚇至醫院驗傷，受有右側腕部開放性鳥咬傷，因而提告。