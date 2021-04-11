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彩券行鸚鵡突然撲咬客人手 飼主被起訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

北市內湖區一家彩券行飼養3隻鸚鵡，飼主曾姓女子用鍊繩綁住鸚鵡腳部，繫在開放式的立柱上，今年2月林姓客人進入彩券行消費，遭其中1隻鸚鵡飛撲，咬傷右手，林到醫院驗傷後，提告指控被鸚鵡咬傷。士林地檢署日前偵結，全案依照過失傷害罪嫌起訴飼主。

起訴指出，今年2月6日晚上6時許，林姓客人走進彩券行準備消費，彩券行飼養的鸚鵡突然飛撲到林的右手臂，直接咬傷右手，林男驚嚇至醫院驗傷，受有右側腕部開放性鳥咬傷，因而提告。

檢方認為，飼主飼養寵物，應避免鸚鵡受到驚擾而因獸性咬傷他人，3隻鸚鵡腳部均有用鍊繩綁住，並繫在開放式立柱，非飼養在牢籠內，根據飼主坦承犯行，認定涉犯過失傷害罪，依法提起公訴。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

彩券行 傷害罪 寵物

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