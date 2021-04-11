不甘女方劈腿 分手男臉書千字文酸「公車」曝個資挨告

陳姓男子不甘韓姓女友劈腿害他「被分手」，在臉書創立假帳號後，在韓女學校社團、打工餐廳的粉絲頁寫下千字文「染綠色頭髮跟妳男友真配」，甚至傳訊息恐嚇韓女「走著瞧妳等著」、「妳已經在我復仇名單」嚇得韓女報警提告，最後陳男被依恐嚇、違反個資法等罪，合併判處5個月徒刑，可易科罰金5萬元。

判決指出，陳男、韓女原為男女朋友，後來陳不甘韓女到高雄餐廳實習時，疑似劈腿鬧分手，去年3月23日至26日，先在手機通訊軟體傳訊，恐嚇韓女「如果我哪天想不開或出事了不在這世上，恭喜妳我第一個去找妳，妳已經在我的復仇名單裡，去鬧的妳雞犬不寧」、「我詛咒妳後續人生過得，不順遂事業感情不管任何事，不是不報時候未到，妳等著！」

相隔兩個月後，陳男越想越氣不過，認為是韓女劈腿導致他「被分手」，去年5月再利用臉書創立假帳號，在韓女就讀的學校社團、打工餐廳的粉絲俱樂部，張貼韓女照片、個人臉書頁面等，留下千字文指控韓女劈腿。

陳男還在臉書大酸特酸韓女現任男友「被戴綠帽」，狠嗆對方「沒面子的男人，戴好戴正你的綠帽向前走」、反正就一輛公車我上過了你還傻傻留住她」、「染綠色頭髮跟妳男友真配」。後來韓女發現陳男在學校社團張貼她的個人照，甚至指名道姓留下個人臉書連結，氣得提告。