6公里內遭檢舉連續2次交通違規 法官判撤銷第2張罰單

一輛小貨車去年10月21日在國道南下109.3及109.6公里處，遭檢舉連續2次未使用方向燈變換車道，車主收到2張罰單，認為有違比例原則，不服提起行政訴訟，法官最近判決撤銷第二張3000元罰單，及違規記點1點，第一張則是照罰。

判決書指出，一家公司所有的小貨車去10月21日晚上8點14分，行經國道1號南向109.3公里處及109.9公里處，遭檢舉舉發行駛高速公路未依規定變換車道（未使用方向燈）違規，國道警方舉發2次，各處3000元罰鍰，及違規記點1點，車主認為有違比例原則，不服提起訴訟，主張撤銷第二張罰單。

法官調查，2次違規相距時間未滿6分鐘，且行駛未達6公里以上，立法者固得以法律規定行政機關執法人員，得以連續舉發及隨同多次處罰，但連續舉發間隔是否過密，以致多次處罰是否過當，仍須審酌是否符合憲法上之比例原則。