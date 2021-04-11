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6公里內遭檢舉連續2次交通違規 法官判撤銷第2張罰單
一輛小貨車去年10月21日在國道南下109.3及109.6公里處，遭檢舉連續2次未使用方向燈變換車道，車主收到2張罰單，認為有違比例原則，不服提起行政訴訟，法官最近判決撤銷第二張3000元罰單，及違規記點1點，第一張則是照罰。
判決書指出，一家公司所有的小貨車去10月21日晚上8點14分，行經國道1號南向109.3公里處及109.9公里處，遭檢舉舉發行駛高速公路未依規定變換車道（未使用方向燈）違規，國道警方舉發2次，各處3000元罰鍰，及違規記點1點，車主認為有違比例原則，不服提起訴訟，主張撤銷第二張罰單。
法官調查，2次違規相距時間未滿6分鐘，且行駛未達6公里以上，立法者固得以法律規定行政機關執法人員，得以連續舉發及隨同多次處罰，但連續舉發間隔是否過密，以致多次處罰是否過當，仍須審酌是否符合憲法上之比例原則。
這件小貨車在109.3公里處違規，已遭處分裁罰，依道路交通管理處罰條例第85條之1第2項第1款之規定，逕行舉發汽車未依規定變換車道等違規，違規地點要相距6公里以上、時間相隔6分鐘以上，或行駛經過1個路口以上，小貨車在109.9公里第2次違規連續處罰，有違比例原則，顯有過苛，自應將第二張罰單撤銷。
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