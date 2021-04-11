無辜賣家成苦主 高市刑大破獲3方詐騙案

高雄市刑大分析165反詐騙平台，發現數名被害人透過臉書購買汽車及汽車零件遭詐騙，經追查是有犯嫌在網路上以買空賣空的方式3方詐騙，全案依違反詐欺罪嫌將犯嫌送辦。

市刑大分析發現有數名被害人透過臉書購買汽車及汽車零件遭詐騙，追查得知，21歲李男於網路上以低價出售及出示汽車行照取信被害人，利用3方詐騙手法，一人分飾兩角色，一方面扮演「假買家」與真正的網路賣家購物，取得網路賣家的匯款資料，另一方面扮演「假賣家」，在臉書販售汽車及汽車零件，等不知情的買家上鉤。

刑大指出，李男要求買家將貨款匯至「真賣家」的帳戶，賣家收到貨款後，李男到店家取貨，而造成真買家付了錢卻沒收到貨，真賣家損失了貨品，金融帳戶也遭警示凍結。

警方循線追查及蒐證掌握李男身分，向高雄地檢署及地方法院聲請搜索票等，查扣李男先後向通訊行取得電腦1台、飾品行出貨的絨沙金藝術品、藍芽喇叭等物品。全案以違反詐欺罪嫌解送高雄地檢署偵辦。

刑大指出，網路不肖民眾利用網路購物的便利、匿名特性，用3方詐騙手法，造成無辜民眾財產損失、帳戶被警示凍結，籲民眾如以非官方交易管道購物應提高警覺，以免吃虧上當求助無門。