快訊

個人申請書面資料上傳塞車！ 系統今明延長開放至10時

一張圖看天氣！鋒面東北季風夾擊 北台灣暖2天又變濕冷

無辜賣家成苦主 高市刑大破獲3方詐騙案

中央社 / 高雄11日電

高雄市刑大分析165反詐騙平台，發現數名被害人透過臉書購買汽車及汽車零件遭詐騙，經追查是有犯嫌在網路上以買空賣空的方式3方詐騙，全案依違反詐欺罪嫌將犯嫌送辦。

市刑大分析發現有數名被害人透過臉書購買汽車及汽車零件遭詐騙，追查得知，21歲李男於網路上以低價出售及出示汽車行照取信被害人，利用3方詐騙手法，一人分飾兩角色，一方面扮演「假買家」與真正的網路賣家購物，取得網路賣家的匯款資料，另一方面扮演「假賣家」，在臉書販售汽車及汽車零件，等不知情的買家上鉤。

刑大指出，李男要求買家將貨款匯至「真賣家」的帳戶，賣家收到貨款後，李男到店家取貨，而造成真買家付了錢卻沒收到貨，真賣家損失了貨品，金融帳戶也遭警示凍結。

警方循線追查及蒐證掌握李男身分，向高雄地檢署及地方法院聲請搜索票等，查扣李男先後向通訊行取得電腦1台、飾品行出貨的絨沙金藝術品、藍芽喇叭等物品。全案以違反詐欺罪嫌解送高雄地檢署偵辦。

刑大指出，網路不肖民眾利用網路購物的便利、匿名特性，用3方詐騙手法，造成無辜民眾財產損失、帳戶被警示凍結，籲民眾如以非官方交易管道購物應提高警覺，以免吃虧上當求助無門。

詐騙 詐欺

延伸閱讀

詐欺嫌大玩兩面手法 衰賣家正常出貨帳戶反遭警示

她火車上嗆蔡英文「入監槍決」 鐵警抓到人了

網紅HowHow幫新北刑大宣傳防詐 玩出什麼新哏？

陳家欽愛將涉酒駕卻調主管引譁然 高市警局今急撤人令

相關新聞

台東男子籌手術費偷賣水牛 判拘役20天

台東1名黃姓男子為籌措手術費用，竟偷賣友人託養的4頭水牛，並賣得7萬元台幣。友人發現水牛不見，察覺有異，報警處理。案經檢...

空白收據自由填 新北獇寮里長詐領環保志工餐點費遭起訴

新北市樹林區獇寮里長胡隆進涉嫌詐取環保志工、義工的餐點費共6萬2千元。新北地檢署調查後，認定胡男依貪污等罪嫌提起公訴，至...

溫柔鄉變斂財箱 商人網戀投資遭詐21萬

刑事警察局今天再次提醒，「假交友結合假投資」詐騙常見以帥哥美女圖吸引被害人注意，再以噓寒問暖的溫情攻勢，慢慢慫恿被害人操...

不甘女方劈腿 分手男臉書千字文酸「公車」曝個資挨告

陳姓男子不甘韓姓女友劈腿害他「被分手」，在臉書創立假帳號後，在韓女學校社團、打工餐廳的粉絲頁寫下千字文「染綠色頭髮跟妳男...

彩券行鸚鵡突然撲咬客人手 飼主被起訴

北市內湖區一家彩券行飼養3隻鸚鵡，飼主曾姓女子用鍊繩綁住鸚鵡腳部，繫在開放式的立柱上，今年2月林姓客人進入彩券行消費，遭...

6公里內遭檢舉連續2次交通違規 法官判撤銷第2張罰單

一輛小貨車去年10月21日在國道南下109.3及109.6公里處，遭檢舉連續2次未使用方向燈變換車道，車主收到2張罰單，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。