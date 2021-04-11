妒婦找人侵入小三住宅 抓姦影片1秒獲緩刑

彭姓女子懷疑丈夫（兩人於2019年8月離婚）出軌，2019年6月晚間竟找來數名男子侵入與丈夫曖昧邱女的住宅抓姦，持手機、錄影機錄下邱女與丈夫同床裸身畫面；新竹地院審理終結，彭女因抓姦當下心境複雜，加上拍攝到的畫面僅短短1秒，獲得緩刑。

彭女偵訊時起初坦承進入邱女租屋處將房間垃圾桶內塑膠袋打包，之後又改稱大門沒鎖，所以打開大門，但沒進去，協助拍攝畫面的友人已連繫不上。

彭女的丈夫與邱女則稱，彭與一群人進入屋內，有的人拿手機，有的人拿錄影機對其拍攝、錄影，且租屋處大門確實已上鎖。