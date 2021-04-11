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妒婦找人侵入小三住宅 抓姦影片1秒獲緩刑

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

彭姓女子懷疑丈夫（兩人於2019年8月離婚）出軌，2019年6月晚間竟找來數名男子侵入與丈夫曖昧邱女的住宅抓姦，持手機、錄影機錄下邱女與丈夫同床裸身畫面；新竹地院審理終結，彭女因抓姦當下心境複雜，加上拍攝到的畫面僅短短1秒，獲得緩刑。

彭女偵訊時起初坦承進入邱女租屋處將房間垃圾桶內塑膠袋打包，之後又改稱大門沒鎖，所以打開大門，但沒進去，協助拍攝畫面的友人已連繫不上。

彭女的丈夫與邱女則稱，彭與一群人進入屋內，有的人拿手機，有的人拿錄影機對其拍攝、錄影，且租屋處大門確實已上鎖。

法官認為，彭女因懷疑丈夫與邱女有曖昧情愫，而夥同數名男子侵入邱女租屋處，侵擾對方居住安寧，期間持手機及攝影機強行攝錄他人非公開活動及身體隱私部位，造成不小危害，考量邱涉侵害彭的配偶權與本起案件雙方已達成和解，同意互不追究，而彭的動機在抓姦，目的在蒐集通、相姦證據，加上拍攝影片僅1秒、畫面不多，審酌依共同犯竊錄非公開活動及身體隱私部位罪將彭判刑3月，緩刑2年。

新竹地院審理終結，彭女因抓姦當下心境複雜，加上拍攝到的畫面僅短短1秒，獲得緩刑。示意圖／ingimage
新竹地院審理終結，彭女因抓姦當下心境複雜，加上拍攝到的畫面僅短短1秒，獲得緩刑。示意圖／ingimage

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