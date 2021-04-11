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印尼籍船員公海暴斃 貨輪今進台中港請求協助

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

帛琉籍盛世569號貨輪上有一名印尼籍船員，航海途中在公海不明原因死亡，貨輪9日已到台中港外海錨泊區等候進港，海巡署第四巡防區獲報後，擔心是疫病造成，先通報移民署及疾病管制署此事，今天等船舶進港時共同處置，也轉知代理行應循外交途徑委託辦理，因國外船員在公海身亡，我國並無管轄權，基於人道立場，將提供必要協助。

總噸位1965噸級的盛世569號貨輪載運廢鐵，本月2日從日本日中港出港要到台中港卸貨，海巡署第四巡防區8日接獲安舫船務公司通報，該輪航行途中在基隆港東北方111浬處公海，一名51歲印尼籍船員在船上不明原因死亡，非台灣領海，請求台灣相關單位協助處理。

貨輪前天上午已抵台中港外海錨泊區等候進港，預報今天下午進港，靠泊26號碼頭卸貨，海巡署第四巡防區獲報後，擔心是疫病造成，己先通報移民署及疾病管制署該輪船員死亡案況，今天船舶進港時共同處置。

海巡署指出，基於人道立場，為避免遺體因船方無適當保存設備而腐敗，經完成防疫檢查，確認無傳染病之虞後，提供必要協助，已告知相關辦理程序外，等船方完成外交囑託等條件後即可進行相驗。

帛琉籍籍貨輪傳出印尼籍船員公海暴斃船上，今天將進台中港尋求我國協助。圖／民眾提供
帛琉籍籍貨輪傳出印尼籍船員公海暴斃船上，今天將進台中港尋求我國協助。圖／民眾提供

海巡署 移民署 印尼

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