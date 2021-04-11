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活體動物非法闖關 烏龜圈養、黃金鼠銷毀

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導

台灣民眾跨境網購件數成長，網購貨物多透過快遞方式進口。財政部基隆關發現，有人訂購動物活體企圖從快遞貨物專區非法通關，均依法查扣，並移請裁罰或偵辦。其中保育類烏龜交由國立海洋大學圈養，黃金鼠則予以銷毀。

基隆關表示，管制物品、侵害智慧財產權物品、生鮮農漁畜產品、活動植物、保育類野生動植物及其產製品等，依規定不得經由海運快遞貨物專區辦理通關。

今年1月到3月間，基隆關海運快遞專區共查緝仿冒品12案、電子煙油2萬8932瓶、農產品12案、保育類動物19隻及活體動物16隻。貨物已由海關查扣，並移請相關主管機關裁罰或司法機關偵辦。

海關查扣動物包括保育類柴棺龜8隻、金龜9隻、安南擬水龜2隻；非保育類巴西龜7隻、斑龜7隻、無法判定物種烏龜2隻和黃金鼠6隻。烏龜交由海大圈養，黃金鼠交由雲林縣動植物防疫所銷毀。

基隆關表示，未來仍持續加強邊境查核，民眾訂購海外商品前，務必先確認貨物是否准許由快遞貨物專區通關，業者也應善盡誠實申報責任，以免觸法受罰。海運快遞通關相關問題可洽詢八里分關(02)2610-1108轉分機5026。

財政部基隆關在快遞貨物專區查獲電子菸油非法闖關，依法沒入。圖／基隆關提供
財政部基隆關在快遞貨物專區查獲電子菸油非法闖關，依法沒入。圖／基隆關提供
財政部基隆關在快遞貨物專區查獲烏龜活體非法闖關，依法沒入。圖／基隆關提供
財政部基隆關在快遞貨物專區查獲烏龜活體非法闖關，依法沒入。圖／基隆關提供

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