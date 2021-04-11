偵辦段宜康吞曲棍球案檢察官獲不懲戒 監院聲請再審遭駁回

檢察官陳隆翔偵辦曲棍球協會相關人員侵占公款案件，予以遭前立委段宜康指控涉貪的國民黨立委林滄敏不起訴處分，陳事後遭監察院彈劾，認為偵辦過程有重大疏失，不過司法院職務法庭認為無疏失，判處不受懲戒。案經監察院提起再審，職務法庭仍認為原判決並無適用法規顯有錯誤情形，顯無再審理由，今年3月予以駁回。

前立委段宜康6年前在彰化縣長候選人魏明谷的造勢場上，指控國民黨對手林滄敏任理事長的中華民國曲棍球協會詐領補助款，還強調「說法不實就吞曲棍球」，檢察官陳隆翔偵辦後認為林未涉案。

監察院當時指出，該案中曲棍球協會秘書長李淑惠偽造選手住宿、膳食、選手零用金等單據，且不實登載在業務上做成文書向上報帳，共侵占國家467萬餘元。

監察院指出陳的偵辦疏失，包括「曲棍球協會相關人員涉侵占公款案件時，有漏未論斷偽造印章、印文及署押，也未論斷侵占及盜用公印文等犯罪事實，致將應沒收、應發還原所有權人彰化縣政府依規定銷燬之物，卻以『發還被告』之處分命令結案等缺失」，以及「明顯是偽造單據應沒收而未沒收」違失。

監察院以陳隆翔漏為論斷李淑惠未繳銷彰化縣立體育場活動組的圓戳章，並用來製發收據，應成立侵占、盜用公印文，指出陳隆翔辦案有嚴重疏漏。但職務法庭認為，圓戳章是否屬於公印、李淑惠是否構成侵占罪嫌，此部分屬法律見解的範疇，不得作為懲戒事由，去年6月30日判決陳不受懲戒。