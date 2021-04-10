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平鎮停車場大崩塌壓死女工人 結構技師算錯成要命疏失

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園市政府委外興建的平鎮區文化公園地下停車場去年4月發生大崩塌，地下1、2層頂版陷落，林姓工人遭活埋慘死，檢方查出結構技師計算錯誤，載重面積剩不到規範的4分之1，以至於載重、剪力均不足，建築師、營造商也沒發現，偵結依過失致死起訴建築師、結構技師及營造公司負責人。

去年4月30日林姓婦人在地下3層作水泥粉刷，地下1、2層底版突接連崩塌，害她慘遭活埋全身骨折、頭顱肢體變形慘死；3名倖存工人證稱，崩塌前聽見「碰、碰、碰」3聲，隨即樓地板掉落，他們站在牆邊才躲過一劫，崩塌後一直呼喊林婦都沒回應，他們再摸著牆逃生。

檢方調查，桃市府交通局2018年2月將「桃園市平鎮區文化公園地下停車場興建工程」的設計、監造技術，委由張弘鼎事務所承攬，預計興建地上2層、地下3層，總樓地板面積8543.73平方公尺建物，張再將工程結構分析、設計部分委由鉅佳公司的結構技師洪維良負責。

未料張、洪在結構設計時，因為計算錯誤，原本地下2層頂版貫穿剪力的承載面積應為68.97平方公尺，其在結構計算書竟只有16.05平方公尺，剩不到規範面積的4分之1，以至於單位載重、斷面貫穿剪力，各剩下規範的百分之63.43、百分之14.79。

檢方認為，交通局2019年3月再將興建工程委由泰赫公司辦理時，陳昌炫身為負責人，應在施工前檢討契約書所附的結構計算書，對其內容顯有施工困難或公共危險之虞者，應即時告知定作人，但陳疏於未注意，未詳細檢討發現計算錯誤就直接施工。

檢方根據桃園市建築師公會鑑定，認定崩塌是因結構計算錯誤，並有相關證人、勞檢及勘驗照片佐證，偵結依過失致死罪嫌起訴張、洪及陳等3人。

平鎮停車場去年大崩塌，檢方查出結構技師計算錯誤，依過失致死起訴建築師、結構技師及營造公司負責人。圖／報系資料照
平鎮停車場去年大崩塌，檢方查出結構技師計算錯誤，依過失致死起訴建築師、結構技師及營造公司負責人。圖／報系資料照

崩塌 建築

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