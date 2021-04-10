檢察官陳隆翔不受懲戒 監察院提起再審遭駁

偵辦曲棍球案的台中地檢署檢察官陳隆翔遭監察院彈劾，但職務法庭判決不受懲戒確定。案經監察院提起再審，職務法庭認為，原判決並無適用法規明顯錯誤情形，駁回再審之訴。圖／聯合報系資料照片

偵辦曲棍球案的台中地檢署檢察官陳隆翔遭監察院彈劾，但職務法庭判決不受懲戒確定。案經監察院提起再審，職務法庭認為，原判決並無適用法規明顯錯誤情形，駁回再審之訴。

監察院於民國108年5月14日，以6比5通過彈劾陳隆翔，認定他在彰化地檢署任內偵辦曲棍球協會人員涉嫌侵占公款案，以偽造文書、業務侵占等罪，緩起訴李姓秘書長等人，漏未論斷偽造印章、印文及署押等犯罪事實，嚴重違反辦案程序。

司法院職務法庭（後改置於懲戒法院）認為，陳隆翔在曲棍球案未論述偽造署押等罪名，並無違反辦案程序；扣案的「彰化縣立體育場活動組」圓戳章是否屬於公印、被告李姓女子是否侵占圓戳章，都屬法律見解的範疇，不得作為懲戒事由。

職務法庭指出，陳隆翔於緩起訴處分書就印領清冊應成立行使偽造私文書部分，漏未認定及論述雖有疏失，但不影響緩起訴處分對李女罪責認定結果。

職務法庭認為，陳隆翔沒有認事用法明顯重大違誤、嚴重違反辦案程序，或違反檢察官倫理規範等情事，109年6月30日判決不受懲戒確定。

監察院不服職務法庭判決，表示職務法庭判決違背法令，已逾越司法權分際，嚴重侵害監察院的憲法職權，並提起再審之訴，主張原判決適用法規顯有錯誤，原確定判決應予廢棄，陳隆翔應受懲戒。

懲戒法院職務法庭認為，原判決並無適用法規顯有錯誤情形，監察院提起再審主張並不可採，3月間判決再審之訴駁回。