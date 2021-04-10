瞎！陸軍排長偽造罹癌診斷請假16天 連長醫院探視找不到人

陸軍自願役李姓中尉排長，因個人家庭因素，為求免除請假期間的職役，利用網路下載長庚醫院診斷內容為「間葉層腫瘤」診斷證明書圖片，再變造年籍資料，前年先後3度請病假住院16天，連長啟疑竇前往醫院探視找不到人，才拆穿騙局，台中地院依陸海空軍刑法的「意圖免除職役詐偽罪將他判刑1年2月。可上訴二審。

法官審酌，李男身為志願役軍官，未能重法守紀，僅因個人家庭因素，竟以其所偽造虛偽不實診斷證明書、掛號紀錄，向部隊長官申請病假，用以免除請假期間的職役，嚴重破壞兵役公平性，且危害軍隊戰力及國家安全，予以判刑，以示懲儆。

判決書指出，李男自2016 年11月16日起，為陸軍機械化步兵第333旅機械化步兵第三營第二連志願役中尉排長（業於2019年11月12日遭撤職停役），因個人家庭因素，為求免除請假期間的職役，於2019年8月27日，在台中市居所內，利用網際網路設備，下載長庚醫院診斷內容為「間葉層腫瘤」診斷證明書圖片，再透過電腦修圖軟體將該圖片檔案上之姓名、身分證字號等年籍資料，變造為李的年籍資料。

李男於同年8 月30日下午，以LINE傳送變造診斷證明書圖片檔案給廖姓連長，辦理其自同年8月28日晚間6 時起至9 月3 日晚間12時止的病假6日的申請，損害於長庚醫院及部隊對於人員管理的正確性，並使得以免除請假期間的職役。

李男食髓知味，又於同年9 月2日前，利用網際網路設備，下載長庚醫院診斷內容為「惡性間葉層腫瘤」之診斷證明書圖片檔案，再以同一手法變造診斷證明書，旋於9月4 日下午送給廖姓連長，辦理9月4日晚間6 時起至9 月9 日晚間12時止的病假5日申請。

同年9月10日前，李利用網際網路設備，下載長庚醫院腫瘤科之掛號紀錄圖片檔案後，再透過電腦修圖軟體變造為李的年籍資料，又向廖連長辦理其自9月10日晚間6 時起至9 月15日晚間12時止的病假5日申請，致李服役單位誤認李確實罹有疾病，而予以准假。