快訊

4月颱將生成？ 吳德榮分析這原因對台無威脅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

少年矯治學校教導員竟夾帶香菸、色情書刊給學生 法官輕判

聯合報 / 記者林保光／即時報導

少年矯治學校明陽中學去年傳出幫學生夾帶違禁品，黃姓教導員和林姓管理員私帶香菸、乳清高蛋白粉，並在法律叢書內夾帶色情書刊入校，藏匿在與學生事先約定的地方，讓學生取用，圖利4名學生。高雄地法院依貪汙治罪條例，判處黃2年、林1年1月徒刑，各緩刑5年。全案可上訴。

判決指出，教導員黃姓男子（52歲）自2017年，對所指導的班級班長化解學生間糾紛，便私帶香菸當獎勵，2019年又因在揩導班級在班際競賽中得名，或為獎勵另名班長，再私帶香菸獎勵，後來這名班長因皮膚病，委託出獄的學生買藥膏，黃也協助夾帶入校，去年再幫助學生，帶乳清高蛋白粉，圖利學生。

擔任警衛隊約雇管理員的林姓男子（47歲）自2019年間起，幫學生訂購色情書刊，利用警衛交接班機會夾帶入校，藏在飲水機旁的垃圾桶，再通知學生自取，並以同手法，幫學生夾帶香菸入校交給學生，圖利學生。

明陽中學政風室獲悉，通報法務部廉政署南部地區調查組，去年3月廉政官進校搜索，並分別在黃姓教導員及林姓管理員住處，扣得夾藏在法律叢書內的色情書刊，以及香菸、乳清高蛋白粉，移送法辦。

合議庭認為，黃姓教導員依「少年矯正學校設置及教育實施通則」規定，負責管理、督導學生日常生活，協助教化考核等業務，林姓管理員負學校巡邏查察及安全防護及其他戒護務，是具有法定權限的公務員，縱使為管理學生秩序，也應採取適當獎勵措施，但2人竟以違背法令的方式，圖利他人，涉以貪汙治罪條例中的「對主管事務圖他人不法利益罪」論罪，因情節輕微，以較輕刑罰就能達到感化、防止再犯的目的，才宣告緩刑，但2人除了須接受3場法治教育，另黃須支付國庫50萬元、林支付40萬元。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

廉政官在法律叢書內，搜出色情書刊。圖／本報資料照
廉政官在法律叢書內，搜出色情書刊。圖／本報資料照
廉政官搜得夾帶入校的乳清高蛋白粉。圖／本報資料照
廉政官搜得夾帶入校的乳清高蛋白粉。圖／本報資料照
明陽中學黃姓教導員將違禁品藏在飲水機處，供學生自取。圖／本報資料照
明陽中學黃姓教導員將違禁品藏在飲水機處，供學生自取。圖／本報資料照

情書 貪汙 公務員

延伸閱讀

想抽便宜大麻運毒來台 他咬出同夥獲3度減刑重罪變緩刑

前警官勒殺另結新歡女友時停手獲緩刑 檢不服上訴法院駁回

貿然左轉致騎士右眼失明 肇事者賠80萬和解獲緩刑2年

嘉義戀童男7年猥褻4童9次 各判1年6月應執行2年緩刑5年

相關新聞

警方「假摔」 陳抗妨害公務無罪

黃姓退休員警前年因反年改，向總統車隊陳抗時，被控妨害公務及傷害罪起訴，彰化地院仔細勘驗警方三十七個錄影機和密錄器的畫面，...

平鎮停車場大崩塌壓死女工人 結構技師算錯成要命疏失

桃園市政府委外興建的平鎮區文化公園地下停車場去年4月發生大崩塌，地下1、2層頂版陷落，林姓工人遭活埋慘死，檢方查出結構技...

女調查官內褲不見了 調查官偷的

調查局繼航基站爆發保管六點五公斤安毒「丟失」後，又傳出女調查官內褲在辦公室遭竊離譜情事。新北市調查處重新站調查官莊翔宇，...

平鎮停車場崩塌壓死人 建築師等三人起訴

桃園市政府委外興建的平鎮區文化公園地下停車場去年大崩塌，地下一、二層頂版陷落，林姓工人遭活埋慘死，檢方查出，關鍵在結構技...

製黑心乳瑪琳 遠東油脂4人判刑

遠東油脂二○一七年發生使用過期原料製成乳瑪琳等產品，有超過八百多噸商品流入市面，被消費者吃下肚；法院認為遠東油脂罔顧消費...

擅入房客屋內討租金 侵入住宅罪判刑

高雄一名林姓房東因租約到期，與房客約定在到期日下午點交房屋，約定時間到卻遍尋不著房客，開門進入察看卻挨告侵入住宅罪，幸好...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。