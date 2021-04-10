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少年矯治學校教導員竟夾帶香菸、色情書刊給學生 法官輕判
少年矯治學校明陽中學去年傳出幫學生夾帶違禁品，黃姓教導員和林姓管理員私帶香菸、乳清高蛋白粉，並在法律叢書內夾帶色情書刊入校，藏匿在與學生事先約定的地方，讓學生取用，圖利4名學生。高雄地法院依貪汙治罪條例，判處黃2年、林1年1月徒刑，各緩刑5年。全案可上訴。
判決指出，教導員黃姓男子（52歲）自2017年，對所指導的班級班長化解學生間糾紛，便私帶香菸當獎勵，2019年又因在揩導班級在班際競賽中得名，或為獎勵另名班長，再私帶香菸獎勵，後來這名班長因皮膚病，委託出獄的學生買藥膏，黃也協助夾帶入校，去年再幫助學生，帶乳清高蛋白粉，圖利學生。
擔任警衛隊約雇管理員的林姓男子（47歲）自2019年間起，幫學生訂購色情書刊，利用警衛交接班機會夾帶入校，藏在飲水機旁的垃圾桶，再通知學生自取，並以同手法，幫學生夾帶香菸入校交給學生，圖利學生。
明陽中學政風室獲悉，通報法務部廉政署南部地區調查組，去年3月廉政官進校搜索，並分別在黃姓教導員及林姓管理員住處，扣得夾藏在法律叢書內的色情書刊，以及香菸、乳清高蛋白粉，移送法辦。
合議庭認為，黃姓教導員依「少年矯正學校設置及教育實施通則」規定，負責管理、督導學生日常生活，協助教化考核等業務，林姓管理員負學校巡邏查察及安全防護及其他戒護務，是具有法定權限的公務員，縱使為管理學生秩序，也應採取適當獎勵措施，但2人竟以違背法令的方式，圖利他人，涉以貪汙治罪條例中的「對主管事務圖他人不法利益罪」論罪，因情節輕微，以較輕刑罰就能達到感化、防止再犯的目的，才宣告緩刑，但2人除了須接受3場法治教育，另黃須支付國庫50萬元、林支付40萬元。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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