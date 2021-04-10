調查局組長遭6女調查官控性騷 調查局表示深感痛心

調查局桃園市調查處機動站組長高得志，遭6名女調查官集體指控性騷擾，高曾在辦公室說出「女性好像很在意乳暈的顏色」，目前遭調至基隆站懲處。對此調查局表示深感痛心，將坦然面對，徹底檢討，絕不護短。

調查局聲明，將秉持毋枉毋縱、依法嚴辦原則，彰顯重視兩性工作平等及嚴懲性騷擾事件再次發生的決心。

調查局指出，過去除透過一般教育訓練及業務單位宣導性騷外，去年9月間共針對內外勤同仁辦理18場性騷擾防治專題演講，其中實體專題演講17場，聯合視訊1場，透過全員參訓、互動式學習方式強化同仁正確性別意識觀念，期許同仁用尊重的心營造性別友善優質職場。

調查局表示，一向重視建立兩性工作平等的正確觀念，讓同仁瞭解性騷擾案件的成因與責任，共同防治性騷擾行為發生，並促使各單位對性騷擾案件能立即採取有效糾正及補救措施，以保護被害人的權益，創造兩性工作平等的優質環境。

調查局桃園市調查處機動站組長高得志遭6名女調查官指控性騷擾，證據包括LINE的對話截圖，圖文並茂。他聲稱組內成員性別比例始終女多與男，因案件偵辦工作，常有駕車行蒐、拂曉集合、搜索等任務，只能不分性別一視同仁派遣，成員大多在49至54期之間，均屬年輕。

他舉例，確實曾在辦公室說出「女性好像很在意乳暈的顏色」等言語，事實上是同仁在偵辦「江明吉涉健保詐欺案」，因搜索扣押術前、術後照片電磁紀錄，與女同仁檢閱照片時，有許多乳暈變色手術照，所以自言自語，詎料被扭曲為言語性騷擾。