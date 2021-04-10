國道標誌牌掉落釀車損 小黃獲判國賠7萬元

林姓計程車司機駕車行經高速公路，撞上掉落地面的「三重靠右」標誌牌，造成車輛損毀，請求國賠。士林地院日前判決交通部高速公路局北區養護工程分局賠償7萬餘元，不得上訴。

林姓運將指控，他於民國108年10月22日深夜11時35分駕駛計程車，行經國道1號北向25公里300公尺處時，發現車道上有「三重靠右」標誌牌，閃避不及撞上，造成車損新台幣6萬8000元及營業損失4萬9400元，訴請國家賠償。

北區養護工程分局主張，當天上午11時6分巡查養護該路段時，沒有發現標誌牌掉落的情形，應該是後來不明車輛撞擊所致，管理符合交通部技術標準規範規定，已在日間進行一次經常巡查，管理並沒有欠缺。

一審士林地方法院內湖簡易庭認為，北區養護工程分局應負賠償責任，考量林男車輛折舊等因素，判決被告賠償8萬400元。

案經北區養護工程分局上訴，二審改由士院合議庭審理，認為北區養護工程分局只是派員開車在車內巡查標誌牌，養護也只是清洗標誌牌，不見任何檢測標誌牌有無鬆脫的管理行為。

二審認定，北區養護工程分局未落實養護、巡查、檢測，未能及時防止標誌牌掉落發生危險，有管理上的欠缺，應負國家賠償責任，重新計算修車費用、營業損失後，改判賠7萬1647元。本案不得上訴。