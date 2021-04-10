想抽便宜大麻運毒來台 他咬出同夥獲3度減刑重罪變緩刑

彭姓、劉姓男子想抽便宜的大麻，合資從國外走私1包菸草來台被海關查獲，彭落網供出劉姓同夥，法院考量他們所犯運輸第二級毒品罪是無期徒刑、10年以上重罪，斟酌後依供出共犯、情節輕微、自白認罪及情堪憫恕等，各給予3度減刑，依毒品罪判彭、劉各1年8月、1年10月，均緩刑5年。

檢警調查，彭男、劉男去年5月一起合資，透過社群軟體和1名國外賣家聯絡，由對方寄送1包大麻（48.9公克）來台，結果關務署臺北關人員查驗發現，警方、調查局人員依循收件人身犯先行逮捕彭男。

彭落網後為求減刑，隨即向警方供出劉姓同夥，並帶著員警到劉上班地點佯稱要交貨，待對方一出現身領貨時，警方一擁而上依現行犯逮捕劉；審理時，2人均坦承運毒，並有對話紀錄、扣案大麻，及比特幣交易紀錄等佐證。

法院審酌，彭男被警方查獲，有供出毒品來源，並使警方因此查獲另一共犯，依法減輕其刑，且他在偵查、審理時均坦承自白，再度給予減刑，另考量彭合資進口大麻目的是為自己施用，且數量非巨，情節顯然輕微，第3度給予減刑。

而劉男部分，法院考量他自白坦承、進口大麻為自己施用情節輕微，先2度減刑，加上扣案毒品尚未流入市面，未造成國人身心受害，並斟酌其所犯運輸第二級毒品罪法定刑為無期徒刑或10年以上有期徒刑，2度減刑後最輕法定刑仍為2年6月以上，猶嫌過重，再依刑法59條情堪憫恕，第3度減刑。