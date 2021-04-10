涉侵占收視費1.3億 聯維有線電視負責人李錫欽百萬交保

聯維兼寶福有線電視負責人李錫欽與妻子翁麗美，被控派人收取逾期收視費，再存入特助個人帳戶，卻未繳入公帳，侵占1億3千多萬。台北地檢署昨天指揮調查局兵分4路搜索，並約談李氏夫婦兩人說明，全案朝證交法特別背信罪方向偵辦。昨天翁在北機站被請回，李經檢察官複訊後，今天凌晨被諭令100萬元交保。

檢調追查，李錫欽是聯維有線電視公司、寶福有線電視公司實際負責人，翁麗美是其配偶，負責協助丈夫綜理聯維集團相關業務，兩人分別是依證交法規定公開發行有價證券公司的董事及經理人。

檢調獲報李氏夫婦涉嫌於2011年起，指示聯維集團「客戶帳務組」相關人員，將派員親赴收視戶收取當期或逾期收視費現金，逐日彙整後逕交聯維集團財會人員，再不定期存入吳姓特助（已歿）個人帳戶。

李另指示聯維集團門市櫃台服務人員，將臨櫃所收取部分收視費現金，逕存入吳姓特助個人帳戶。而存入吳姓特助帳戶的款項，均未曾存入聯維或寶福帳戶，相關收入也未記入公司帳冊。