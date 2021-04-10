影／假摔車禍、思覺失調住院 詐保集團5年牟利1700萬

32歲張姓男子專門吸收20、30歲無業年輕人，分別密集向各大保險公司投保意外、住院醫療等高理賠保險，待保險公司承保後，再捏造自摔車禍、思覺失調等症狀住院治療，保險公司發現1年內多次自摔申請理賠上百萬元有異報警，台南檢警成立專案小組循線查緝張等5人到案，清查該集團5年來涉詐金額逾1700萬元，並依涉詐欺、組織犯罪防制條例罪嫌送辦。

台南市刑大偵四隊等據報後，報請檢察官黃銘瑩指揮偵辦，經3個多月蒐證調查，認時機成熟，分別向台南地檢署、台南地院聲准拘票及搜索票，並於7日起展開搜索、拘提行動，查緝32歲張姓主嫌到案外，35歲洪姓、23歲曹姓、29歲洪姓、23歲馬姓男子等5名成員到案，查扣相關電腦、平板、手機、保單、本票、存簿、提款卡等證物。

台南市刑大調查，以張為首的保險詐欺集團，自2016年起迄今即陸續吸收及利用所屬集團成員，分別短期密集向各保險公司投保「意外」、「住院醫療」、「高額重大傷病」等高理賠險種，待保險公司承保後，再佯裝自摔車禍、腸胃疾病、意外跌倒、思覺失調等症狀住院治療。

相關人員出院後，再向承保公司申請理賠，待保險理賠金入帳後拆帳朋分，牟取暴利。據清查，該集團至少6、7名成員，張專門吸收無業年輕人加入詐保之列，直至保險公司發現有人1年內多次自摔申請理賠上百萬元有異，報警處理。5年來，該集團涉詐金額已逾1700萬元，單人申請理賠金額甚至達300萬、500萬元，至少有5家保險公司受害。

台南市刑大大隊長林宏昇表示，「保險」本質立義良善，提供民眾以少許的保費，保障未來可能發生的具大風險，殊料卻遭不法人士利用，藉此造假牟利，詐保案件層出不窮，也間接成為保費逐年調高原因之一，受害者終究是絕大多數善良的保戶消費者，切勿以身試法，如知詐保犯罪更應勇於檢舉，以杜絕不法之風。