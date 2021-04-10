貿然左轉致騎士右眼失明 肇事者賠80萬和解獲緩刑2年

台中市民洪男前年騎機車貿然左轉，撞上也超速行駛的李男，致李男受重創右眼失明，一審依過失傷害致人重傷罪將洪男判刑7月，洪上訴二審，台中高分院審理時，洪與李達成和解，由洪賠償李新台幣80萬元，合議庭撤銷一審判決，改判洪有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年。不得上訴。

台中市車輛行車事故鑑定覆議委員會鑑定結果，認為「洪男駕駛普通重型機車，行至行車管制號誌交叉路口，路口待轉後左轉彎未讓行進中車輛先行，為肇事主因（未依標誌標 線行駛違反規定）。李男駕駛普通重型機車，行至行車管制號誌交叉路口，超速行駛，未注意車前狀況適採安全措施，為肇事次因」。

判決書指出，洪男於2019年7月25日上午8時45分，騎機車自中市北區雙十路由西南往東北方向外側車道路口暫停待轉後起步，進入雙十路與育才北路交岔路口，欲左轉育才北路時，未顯示左轉方向燈即貿然左轉。

適李男騎機車，沿雙十路同方向外側車道行至交岔路口，亦超速行駛（時速至少54公里，當地速限50公里）且未注意車前狀況而煞避不及，遂與洪男所騎機車發生碰撞，兩人人車均因而倒地。