6名女調查官集體控訴組長性騷 他被懲處寫6000字答辯書喊冤

調查局桃園市調查處機動站組長高得志遭6名女調查官集體控訴性騷，考績會決議將高記過改調基隆站懲處；據了解，高在考績會召開當天僅有2頁書面聲明，懲處結果出爐後，高不服，洋洋灑灑撰寫14頁、近6000字的答辯書向督察處申冤，並點名既然處長廖榮旭聲稱很早就知情，為何對同仁申訴而不作為感到費解。

據指出，這份長達14頁的答辯書，不僅針對6名女調查官的指控逐一說明，並附上Line對話截圖，可說圖文並茂，堪稱調查局史上最豐富的答辯書。

高得志聲稱，他從2018年1月擔任機動站犯防組長，當時該組成員共9人，男性僅2人；2019年增至11人，男性為3人，性別比例始終女多與男，因案件偵辦工作，常有駕車行蒐、拂曉集合、搜索等任務，只能不分性別一視同仁派遣，成員大多在49至54期之間，均屬年輕。

高得志說，他在桃園處前後服務6年，沒有異性告訴他感到不適，其他工作中的衝突，如中機站借詢問室放鳥事件、女調查官不接電話事件、疑似摸臀事件或其他開黃腔言論，都可以攤開討論，或找上級幹部溝通解釋。

對組內部份同仁指控他性騷擾，處長廖榮旭聲稱他很早就知道，但廖從未向他本人查證，或向主任、副主任幹部了解，今年初他被告知將被調職時，「督察處表示是桃園市處內部一直不處理」，督察處只好動用職權先將他調單位處置。

高得志強調，他擔任犯防組長3年，每年績效均有成長，廖榮旭刻意對同仁申訴而不作為令人費解，希望督察處及考績會明察真相。