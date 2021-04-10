盧秀燕助嬤孫死亡車禍家屬 以市府名義擔保獲賠1200萬

工程行僱用的吳姓司機，前年駕駛曳引車，撞到王姓老婦騎機車載孫女（張姓少女），輾壓嬤孫慘死，死者家屬要假扣押工程行財產，但擔保金高達數百萬，無力支付，台中市長盧秀燕主動介入，以市府名義出具保證書，協助家屬假扣押工程行業者財產，台中高分院審理時，工程行、保險公司等共賠家屬大約1200萬元（雙方有保密協定），合議庭依過失致死罪將吳姓司機判刑1年8月，緩刑4年。死者家屬相當感謝市長盧秀燕的主動幫助。

台中市政府法制局長李善植表示，事故發生後，盧秀燕市長立即指示法制局予以協助，法制局除第一時間給予家屬慰問及提供法律意見外，並聯繫犯罪被害人保護協會台灣台中分會幫忙，由犯罪被害人保護協會台中分會指派專責律師協助對加害人之財產聲請假扣押。另考量家屬經濟狀況及個案有特殊之急迫性，在市長全力支持下，以市府名義出具保證書的方式供擔保，在第一時間完成財產扣押，順利保全債權。

李善植指出，法制局引用的法條是民事訴訟法第 102條第3項「供擔保應提存現金或法院認為相當之有價證券。但當事人別有約定者，不在此限。前項擔保，得由保險人或經營保證業務之銀行出具保證書代之。應供擔保之原告，不能依前二項規定供擔保者，法院得許由該管區域內有資產之人（台中市政府）具保證書代之」。

13歲的張姓少女來自單親家庭，少女的媽媽與丈夫十多年前努力多次才以試管受孕懷上女兒，但父親後來因外遇而離婚，少女由媽媽獨力扶養，從小在學業表現傑出，國小畢業時獲市長獎，上國中後因英文能力優秀，入選資優班。

案發後，張姓少女的媽媽無法接受這種殘酷的事實，談起女兒平日用功讀書、考入國中語文資優班，想起女兒對她的貼心，竟然車禍中與老母走了，她一下子驟失「媽媽跟女兒」痛哭失聲。

檢審查出，吳男（48歲）2019年10月16日下午，駕駛曳引車沿中市東區自由路3段由西往東方向行駛，行經該路段與進化路、建成路交叉路口前停等紅燈，適王姓阿嬤騎機車載孫女，沿自由路3段由西往東方向行駛，至同一路口前在吳駕駛的曳引車右側停等紅燈。

待吳與王姓阿嬤的行向號誌轉為綠燈後，王姓阿嬤的機車車往南京路方向，吳的曳引車右轉往沿建成路往旱溪街方向，吳疏未注意王的機車行經他駕駛曳引車右前側，曳引車右前側不慎撞及王的機車，致嬤孫倒地後，曳引車輾壓嬤孫身體，致嬤孫慘死。吳肇事後留在現場等待警方前來處理，並當場承認肇事自首。

一審法官念及吳姓司機坦承犯行，知所悔悟，並考量吳提出1200萬的賠償金額，欲與被害人進行調解，然因死者張姓少女的生父另外請求，導致協商破局，法官將吳姓司機判刑1年8月。吳不服提起上訴。

台中高分院審理時，雙方達成調解成立，死者張姓少女的媽媽具狀表明已收受和解金額，並表示因吳姓司機輕率的駕駛行為，造成她同時遭遇母親、女兒逝世的傷痛，另一方面還面對前夫不合情理的手段追討賠償費用。

張母又說，倘吳姓司機提高注意，避免發生車禍，則家屬不需承擔如此痛楚，母親及女兒尚能在世，共享天倫之樂。本案雖已達成和解，同意於符合要件的前提下給予吳姓司機緩刑宣告，但請維持原審判決刑度，並延長緩刑期間，使吳姓司機於緩刑期間內提高警覺，小心駕駛，避免再次戕害他人生命、身體安全，造成其他家庭破碎。