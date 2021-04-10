假募款、真中飽私囊 男子遭判刑3年並沒收犯罪所得

新竹縣一名擔任「台灣急難救護協會」理事長的陳姓男子，在前年5月利用臉書直播稱，要幫一名14歲張姓少年募款葬父，還攝影拍下張姓少年獨自孤立在靈堂前的背影，令不少民眾不捨紛紛捐款幫忙，短時間就募得超過620萬元，沒想到陳男不僅將其私吞，還根本沒有給少年半毛善款幫助他，經新竹地院審理，陳男涉犯業務侵占罪，判處有期徒刑3年，並沒收犯罪所得。

判決書指出，陳男是在徵得張姓少年及少年的姑姑同意後，在2019年5月27日於臉書直播、發文，並留下台灣急難救護協會的匯款帳戶；事後共募得621萬多元，但陳男明知應該將善款轉交給張姓少年作為喪葬及生活費用，竟意圖為自己不法之所有。

陳男在隔幾天的5月30日至31日2天之內，就陸續自該帳戶中提領其中募得的376萬元款項，不過因募款行為引發爭議，陳男退還部分64萬元款項後，而將餘款310萬8622元侵占為自己所有。

張姓少年與姑姑在偵訊時就證述，陳男自稱是台灣急難救護協會，可以幫忙向社會大眾募款，至今卻沒有給他們募得的款項，也沒有提供任何物資。

陳男則供稱「提領款項共計350萬元目前都在我家」、「退款帳冊在我騎機車時掉下去遺失了」，還稱「已退還民眾160萬元，其餘210萬元用於其他急難救助需求的個案，但都沒有單據」，不過今年3月開庭又供稱「提領的款項350萬元用於其他急難救助需求的個案，我可以提出單據」。

不過法官認為，陳男就募得提領的款項去向、總金額、是否退款記帳、用於其他急難救助需求個案的金額、有無單據等說詞，前後大相逕庭，而且募款至今超過1年10個月，都未提出任何足以證明有將善款全數退還民眾，或用於其他急難救助需求個案的實質證據，顯見他是有不法所有意圖。

經新竹地院判決，陳男犯業務侵占罪，處有期徒刑3年，未扣案的犯罪所得新台幣310萬8622元全部沒收，不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。