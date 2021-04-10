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分局長指示警員順勢跌倒逮人 男子推倒警員無罪

中央社 / 彰化9日電

黃姓男子參加反年金改革活動時推倒警員被依妨害公務罪起訴，但法官調閱警方密錄器畫面發現，分局長要警員如果被推擠就順勢跌倒後再逮人；警員執法超越界線，判黃姓男子無罪。

據台灣彰化地方法院今天公布的刑事判決書，民國108年10月總統蔡英文要前往員林市，黃姓退休警員為表達訴求，在總統車隊返程路線等候，與在場維持秩序的洪姓警員及彰化縣警察局督察科楊姓督察員衝突。

黃姓男子用手推擠，洪姓警員被推倒在地，手臂擦傷，楊姓督察員見狀將黃姓男子壓制在地；黃姓男子遭台灣彰化地方檢察署依妨害公務、傷害罪等起訴。

不過，法官調閱警方密錄器及攝影機畫面錄到警員傳達分局長指示，如果陳抗者有推擠就直接跌倒，其他警員就用現行犯逮捕陳抗者，也有警員證人承認有這件事。

法官認為中華民國刑法妨害公務執行罪構成要件，是以公務員依法執行職務為前提，當警員服從上級不當指示，執法手段超越應恪守界線時，法院無法視而不見，無法排除警員是為逮捕被告而順勢倒地，判被告無罪。

刑法規定，對於公務員依法執行職務時，施強暴脅迫者，處3年以下有期徒刑、拘役或新台幣30萬元以下罰金。

法官認為高層指示和壓力，已真正傷害基層警員及國家執法公信力，懇切呼籲警界長官，切勿不當指示或要求基層警員，也再次提醒堅守崗位、認真付出的警員，應恪遵對象唯有國家憲法與法令。

全案仍可上訴；彰化縣警察局說，尊重判決，是否上訴由彰檢決定；彰檢說，收到判決書後再決定是否上訴。

妨害公務 警察 陳抗

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