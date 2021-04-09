聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園知名鋼鐵業者欠繳813萬元 清晨被拘提法院裁定管收
桃園某知名鋼鐵公司陳姓負責人，長期積欠營業稅、勞健保費高達800多萬元，經行政執行署桃園分署多次催繳，陳卻都置之不理，分署經向法院聲請拘票，今清晨將陳男拘提帶回，因他仍沒清償或提出繳款計畫，法院裁定將他管收。
桃園分署表示，陳男（38歲）因欠繳財政部北區國稅局桃園分局、中壢稽徵所，包括營業稅、勞保及健保費等，一共高達813萬8861元。
桃園分署指出，陳男經營鋼鐵公司，在桃園、新竹等地承攬多筆廠房興建工程，持續有客戶廠商的款項收入，並非無履行能力，卻拒不履行義務，執行官深入追查資金流向，發現陳的帳戶除了有收到貨款，公司資金也輾轉流入陳的哥哥、其他第3人帳戶，卻遲不繳納欠款。
桃園分署說，去年7月至今年2月，歷經多次向陳男催繳欠款，但陳都拒絕不到場處理或說明，分署才決定祭出強制手段，向法院聲請核發拘票獲准，今天早上清晨6點，和轄區警方到陳男住處將他拘提。
由於陳男仍沒有繳納，也未提出相關具體的清償計畫，桃園地院審理後認為有必要，裁定將陳男予以管收。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言