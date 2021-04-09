警方高層指示設局控傷害 彰化地院判陳抗者無罪

彰化地方法院對一名反年改陳情者被控傷害無罪的判決，近日在網路瘋傳。因為法官仔細勘驗警方37個錄影機和密錄器的畫面，又根據其他員警證詞，認為警方高層勤教指示「如果有推擠就跌倒，直接用現行犯逮捕」，已逾越警方守法的基本界線，在判決文末提醒全體警員，應恪遵的對象唯有國家的憲法和法令，並非唯長官命令是從。

判決書指出，本案發生前，員林分局永靖分駐所所長林聖智曾接到「分局長」來電，之後轉達和交代員警「陳抗者出來的時候，所有員警就貼上去，如果陳抗者有推擠的情形，就直接跌倒，其他員警就用現行犯逮捕陳抗者。」原告楊姓彰化縣警察局督察員也曾向林聖智強調相同指示，並告知「不要讓陳抗者的手舉起來，這樣陳抗者就無法按汽笛喇叭」。

黃姓退休警員得知2019年11月10日總統車隊會經過員林大道，當天事先到場打算陳情，他走到分隔島中央，洪姓等多名員警上前高舉雙臂包圍，黃男大聲說「我要陳情啊」，然後轉身閃避並走到人行道邊緣，高舉右手按汽笛喇叭，楊姓督察員欲奪取，洪姓警員高舉左臂、橫伸右臂極靠近黃男，黃男作出推的動作，洪員跌倒，楊員上前奪取喇叭並且說「不要推我們的同仁」，此時總統車隊已通過，黃男被依妨害公務現行犯帶回警局偵訊。

事後洪姓警員、楊姓督察員控告黃男涉嫌傷害，分別造成洪員跌倒、楊員手指受傷；楊員還說，曾被國安局檢討總統車隊通過時有人按喇叭，易驚嚇車隊，才出手阻止黃男按喇叭。法官勘驗警方的37個錄影機和密錄器，從不同角度的錄影畫面，發現黃男為避免汽笛喇叭被拿走，最初沒主動出手攻擊，也沒揮舞喇叭或用喇叭攻擊員警，只是楊員碰觸和阻止他按喇叭時，才用左手輕推楊員的右手。

法官在判決書中指出，黃男並無傷害執勤員警的意圖，警方高層作出「如果陳抗者有推擠的情形，就直接跌倒，其他員警就用現行犯逮捕陳抗者」的指示，明顯逾越警方執行時應恪守的基本界線。黃男等人的訴求或許無法獲得社會多數人支持，但「確保少數人的聲音能被執政者及其他多數人聽見，正是民主社會最可貴的價值。」這些來自高層的指示和壓力，已真正傷害了基層員警及國家的執法公信力。