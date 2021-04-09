詐領照欲取回百餘瓶私酒 酒商被抓包稱不知進口要執照

一名黃姓酒類公司負責人，於2018年底夾帶144瓶外國酒入境，因未申請許可執照遭桃園機場海關查扣，2天後他到國庫署詐領執照，欲向海關領回被識破而被送辦。黃到案後否認不法，辯稱不知要申請執照，但檢察官不採信，台北地檢署今依詐欺罪起訴黃。

檢方調查，年近40的黃姓酒類公司負責人，於2018年12月11日夾帶144瓶外國酒由桃園機場入境，因未申請菸酒進口許可執照，違反菸酒管理法，酒品被海關全數查扣。

為取回酒品，黃男心生一計，同年月13日至國庫署申請菸酒進口許可執照，同時簽下聲明書，謊稱從未違法進口菸酒，由於黃夾帶私酒被扣才過2天，國庫署當下未能查證，黃因而成功取得執照。

檢方查出，黃男數日後返回桃機海關，出示執照後想取回被查扣的酒品，海關人員察覺不對勁，「那上次為什麼還被扣？」馬上聯繫國庫署確認，果然當場拆穿黃男謊言，全案移送檢調偵辦。