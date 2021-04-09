快訊

英國女王「背後的男人」 細數菲立普親王的一生

狠夫2航廈把老婆「公主抱」丟下4樓 殺人未遂判2年半

聽新聞
test
0:00 / 0:00

詐領照欲取回百餘瓶私酒 酒商被抓包稱不知進口要執照

聯合報 / 記者楊湛華／台北即時報導

一名黃姓酒類公司負責人，於2018年底夾帶144瓶外國酒入境，因未申請許可執照遭桃園機場海關查扣，2天後他到國庫署詐領執照，欲向海關領回被識破而被送辦。黃到案後否認不法，辯稱不知要申請執照，但檢察官不採信，台北地檢署今依詐欺罪起訴黃。

檢方調查，年近40的黃姓酒類公司負責人，於2018年12月11日夾帶144瓶外國酒由桃園機場入境，因未申請菸酒進口許可執照，違反菸酒管理法，酒品被海關全數查扣。

為取回酒品，黃男心生一計，同年月13日至國庫署申請菸酒進口許可執照，同時簽下聲明書，謊稱從未違法進口菸酒，由於黃夾帶私酒被扣才過2天，國庫署當下未能查證，黃因而成功取得執照。

檢方查出，黃男數日後返回桃機海關，出示執照後想取回被查扣的酒品，海關人員察覺不對勁，「那上次為什麼還被扣？」馬上聯繫國庫署確認，果然當場拆穿黃男謊言，全案移送檢調偵辦。

黃男供稱，自己經營酒品進口多年，從不知道需要申請執照，但檢方認為黃經商多年，說法不足採信，且事發2天前酒品才因違規攜入海關遭扣，黃還刻意欺瞞實情並簽下聲明書，不採信其說詞，今依詐欺罪起訴。

台北地檢署。本報資料照片
台北地檢署。本報資料照片

海關 桃園機場

延伸閱讀

疫情造成精品缺貨 張女攜26件愛馬仕從桃機闖關被查獲

涉詐領特殊健檢補助 臺安醫院院長漏夜偵訊

提高效率 贛深組合港模式啟動

臺安醫院院長涉詐領健檢補助款 兩臺安高層到案說明

相關新聞

狠夫2航廈把老婆「公主抱」丟下4樓 殺人未遂判2年半

陸裔美籍萬姓男子在桃園機場第2航廈和張姓妻子大吵，以用公主抱方式將張抱起丟下4樓，自己再跟著往下跳，張女腦出血、下巴粉碎...

警方高層指示設局控傷害 彰化地院判陳抗者無罪

彰化地方法院對一名反年改陳情者被控傷害無罪的判決，近日在網路瘋傳。因為法官仔細勘驗警方37個錄影機和密錄器的畫面，又根據...

詐領照欲取回百餘瓶私酒 酒商被抓包稱不知進口要執照

一名黃姓酒類公司負責人，於2018年底夾帶144瓶外國酒入境，因未申請許可執照遭桃園機場海關查扣，2天後他到國庫署詐領執...

新薦12檢察長侯選人只「一朵花」 檢審會同意改進

全國檢察長大調動在即，法務部檢察官人事審議委員會民選委員辦「海選」，今天推薦12名檢察長候選人供法務部長蔡清祥圈選，檢審...

剪她頭髮、剝光衣服、殺人裝桶棄屍 高雄桶屍案今宣判

吳姓男子、熊姓女子因與要盤讓卡拉OK店的林姓婦人起爭執後，動手將林殺害，最後將她裝在桶內並倒入鹽酸，棄屍在高雄橋頭糖廠附...

向心夫婦被訴洗錢再限境 法官：港人有逃亡之虞

自稱共諜的陸籍男子王立強在澳洲指香港中國創新投資公司董事會主席向心、龔青夫婦也是共諜，檢方依國安法查辦，依洗錢罪起訴，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。