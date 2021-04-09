狠夫2航廈把老婆「公主抱」丟下4樓 殺人未遂判2年半

陸裔美籍萬姓男子在桃園機場第2航廈和張姓妻子大吵，以用公主抱方式將張抱起丟下4樓，自己再跟著往下跳，張女腦出血、下巴粉碎骨折，搶救撿回一命，萬也斷了2根肋骨但否認殺人，辯稱「當時很生氣！」法院考量，萬罹患思覺失調、無前科予以減刑，依殺人未遂罪判他2年6年，可上訴。

法院審酌，萬男在人來人往的桃園機場大廳，大庭廣眾下將妻子抱起拋下樓，但經2次精神鑑定，判定行為時受思覺失調症影響，其辨識而行為之能力，有顯著降低，依刑法19條減刑。

法院認為，萬因思覺失調症影響，無病識感未能控制病情，考量其無前科，2歲時隨父母至美國定居，美國柏克萊大學畢業等，萬也在審理時表示，希望能早日回美國，不要再與之有牽扯，依殺人未遂罪判他2年6月，並諭知刑之執行完畢後驅逐出境。

檢警調查，萬男（32歲）2019年3月17日深夜原搭機飛往美國，18日凌晨12點卻和老婆在桃園機場起爭執，一氣之下在第2航廈出境4樓南側樓梯迴轉平台，把妻子抱到樓梯欄杆上方再拋下，導致她摔落1樓樓梯間隙，自己隨後也跟著爬上欄杆跳下。

張妻重摔腦出血、下巴粉碎骨折陷入昏迷，送醫搶救撿回一命，萬肋骨、腰椎也骨折，但意識清楚。萬被警方逮捕時情緒激動，還用英文大喊「川普救我！」行為相當脫序。

檢方訊時，萬否認有殺人犯意，辯稱「當時很生氣，沒想那麼多」，後來自己從欄杆上躍下，是因為自己開始意識到發生什麼事，覺得如果妻子過世的話，他活下去也沒有什麼意義。