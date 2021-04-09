新薦12檢察長侯選人只「一朵花」 檢審會同意改進

全國檢察長大調動在即，法務部檢察官人事審議委員會民選委員辦「海選」，今天推薦12名檢察長候選人供法務部長蔡清祥圈選，檢審會今照案通過，蔡清祥下周五將在12人中選出6人派任檢察長。

不過，檢審會今天開會時，有委員提及入圍的12人中，只有司法官學院36期的台高檢檢察官蘇佩鈺是女性，是唯一「一朵花」，建議下次檢察長調動時，檢審委員應多考慮女性人選，委員們發言後作成會議紀錄。

民選檢審委員昨天召開「會前會」，經過6個小時討論，從「海選」37人中擇出12人名單，37名自薦或被推薦的檢察官，有人平舖直敘個人學經歷，有人提到對檢察改革的理想，內容大不同，民選委員舉手表決，決定12人名單。

獲入圍者的檢察官年資約分成三類，「資深組」包括司法官學院26期的台中高分檢主任檢察官張宏謀、27期的法務部參事洪培根、27期的台高檢主任檢察官姜貴昌。

至於「青壯組」部分有32期的保護司副司長林嚞慧、34期的台中高分檢檢察官蔡宗熙、34期的台中高分檢檢察官謝名冠、35期的台南高分檢檢察官鍾和憲。

另有「新秀組」入圍者，他們是36期的法務部參事張春暉、36期的台高檢檢察官戴文亮、36期的台高檢檢察官蘇佩鈺、37期的廉政署主任秘書馮成，以及37期的台中高分檢檢察官黃智勇。