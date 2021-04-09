剪她頭髮、剝光衣服、殺人裝桶棄屍 高雄桶屍案今宣判

吳姓男子、熊姓女子因與要盤讓卡拉OK店的林姓婦人起爭執後，動手將林殺害，最後將她裝在桶內並倒入鹽酸，棄屍在高雄橋頭糖廠附近。橋頭地院今下午宣判，依殺人、私行拘禁、遺棄屍體等罪嫌，判吳男徒刑19年4月、熊女17年8月，可上訴。

今天下午2點25分宣判時，熊女在法警帶領下到達法庭內聽判，她在就座前，先微微鞠躬，並在宣判前、後注視了幾次同樣到場的親友。

吳男、熊女除犯下私行拘禁罪，同樣判2年外，吳男犯的殺人罪，判14年10月、遺棄屍體3年2月，應執行19年4月；熊女殺人罪則判13年8月、遺棄屍體罪判2年10月，應執行17年8月。

判決指出，7年前，林女因想盤讓經營的卡拉OK店，給吳男以及熊女接手，雙方接洽後，由熊出了5000元作為押金，不料之後因房東不願再讓房屋供做卡拉OK生意，雙方進而發生爭吵。

吳男先將林女強壓在地，由熊女手持剪刀，強行剪下林女頭髮，還將她的衣服剝光，並將林的手機收走，帶往房間內拘禁。

過程中，林女趁吳男外出時，在房間內靠近防火巷窗戶求救，熊女聽聞即跑到房內與她發生扭打，並用左手臂勒緊林女的脖頸，直到林反咬才鬆手。這時，恰好吳男返回屋中，得知後便持長棍，猛毆林女的腿部、胸部、臀部等部位。

吳男、熊女2人將林女打傷後，不但未將她送醫，反而拖到隔天凌晨時分，將她帶離到橋頭區某處挖洞棄屍，幾天後又再重回現場，將林女遺體挖出，載到橋頭糖廠附近的捷運站，將林的遺體裝入塑膠桶內，另倒入鹽酸、鋪上水泥後離去。林的遺體直到去年4月才被發現。