向心夫婦被訴洗錢再限境 法官：港人有逃亡之虞

中國創新投資行政總裁向心（右）、向妻龔青。本報資料照片 自稱共諜的陸籍男子王立強在澳洲指香港中國創新投資公司董事會主席向心、龔青夫婦也是共諜，檢方依國安法查辦，依洗錢罪起訴，台北地院分案後，限制向心、龔青2人出境8月，裁定認為，向心、龔青為香港地區人民，如案情發展對其不利，有逃亡之虞。

裁定指出，向心、龔青另涉違反國家安全法，由檢察官限制出境到4月12日，國安法案尚未起訴；洗錢案經單獨起訴，2人因國安法受的限制出境、出海處分，與洗錢案無關，法院只審酌洗錢案有無限制出境的必要。

裁定說，依現有卷證資料，向心、龔青罪嫌重大，於偵查中否認犯罪，有待審判程序調查證據及對證人進行交互詰問。

向心、龔青為香港地區人民，衡量社經地位、家庭經濟因素， 如案情發展對2人不利或有身陷囹圄可能時，有滯外不歸或逃亡之虞，對洗錢案的審判、執行有影響，法官閱卷認為，如未對向心、龔青限制出境，他們離開我國國境，將來顯難進行審判及執行刑罰。

裁定指出，洗錢危害法益重大，所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用的財物或財產上利益，尚待調查認定並將可能沒收，如果向心、龔青出境後未再遵期返國，損及國家公益，有相當理由足認向心、龔青有逃亡之虞，有限制出境、出海的必要，不須開庭訊問，逕行處分。