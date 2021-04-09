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下訂中國花椒卻收到香腸 臘肉業者獲判無罪

中央社 / 高雄9日電

開臘肉店的彭姓女子被海關查扣疑從中國輸入香腸等，遭依違反動物傳染病防治條例起訴，彭女喊冤稱她訂的是花椒，不知為何會寄來這些，高雄地院以罪證不足判她無罪，可上訴。

桃園國際機場的關務署台北關、防檢局人員近期陸續查扣自中國進口的香腸跟豬肉丸子，總重27公斤多。由於中國屬非洲豬瘟疫區，依法禁止輸入豬肉製品。

防檢局人員從貨物申報單上的收件人電話查出，疑為在高雄開設臘肉店的彭女訂購，高雄地檢署並依違反動物傳染病防治條例的擅自輸入禁止輸入檢疫物罪將她起訴。

彭女出庭時喊冤稱，有訂花椒，但香腸跟豬肉丸子不是她委託從中國進口的。其委任辯護人也說，彭女有在醃製臘肉，一年產量達2萬多台斤，但近期海關查扣的進口量僅有27公斤多，不論是要賣還是自己吃都不成比例，根本沒必要進口，且貨運公司也無法提出相關委任證明。

高雄地方法院法官審理時發現，快遞貨物申報單的收件人地址與彭女臘肉店地址並不一致，收件人姓名也非彭女，且彭女持有的手機門號也可從網路輕易搜尋到，因此不能排除有人利用彭女手機號碼進口豬肉製品。

法官審理後認為，彭女固定進貨原料、製造銷售的數量不少，沒必要冒著被查獲風險，且彭女在製作食品過程中，的確可能加入花椒或其他辛香料以營造獨特口感；罪證不足，判她無罪，全案可上訴。

海關 傳染病 非洲豬瘟

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