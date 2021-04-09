助理教授去校外考試竟要學生全請假 被記過還想回復名譽
聖母醫護管理專校江姓女助理教授4年前未依教師請假規定於事前請假，安排代、調、補課，卻由「學生集體請假」的方式讓自己參加校外考試，校方認為她影響學生權益，記過1次。江女提告、要求校方請求回復名譽但敗訴確定，她提再審，台灣高等法院認為她泛指法院漏未斟酌證據、判決理由不備，駁回再審之訴。
江女表示，她原是學校通識教育中心講師，教授英文，因2017年初就要邁入農曆年假，許多學生反映寒假密集上課太辛苦，希望新年假期結束後能多一日與家人相聚、與友人出遊或幫忙家人工作，得在2月6日請假。她說，很多學生都說要在那天請假，「執意上課恐影響學生上課權益」，但教務處不准調補課，她決定如期上課，詎料學生全「自行請假」，她才沒到校。
不過聖母專校認為依專任教師聘約約定，江女在寒修課程期間也有到校授課義務，如因偶發事件要臨時調課，應先向課務組及各科報備，她既已事先知道全班學生2月6日都要請假，有義務詢問校務處要如何處理。校方表示，江女認為將點名表交教務處即已完成報備，自己因「無課可上」而沒到校，是卸責之詞。
學校通識教育中心抽查學生，結果學生說是因「老師說她有事」才配合請假，江女在教師申訴評議委員會坦承那天有去參加資訊類技術士考試。江女事後提出「學生自願請假，不是老師的問題」連署書，16名學生中雖有13人連署，但3名學生確實表示是配合請假，校方對她的說法存疑。
因江女未請假卻缺課，也未如她所稱有另尋時間補課，校方記她小過，她向學校教師申訴評議委員會、教育部中央教師申訴評議委員會申訴都遭駁。江女提行政訴訟，但最高行政法院認為聖母專校是私立學校，此事無關公權力行使，駁回抗告。
江姓女老師提回復名譽訴訟，要求校方撤銷懲處、申述評議決定和考核等，但宜蘭地院、高等法院、最高法院都駁回。江女去年提再審，稱發現課程大綱、期中考成績及試題卷等是原確定判決未斟酌的證物，另質疑教師評鑑委員會的決議違反法治國應遵守的原理原則。
高等法院再審庭指這些證據早就存在卻沒提出，而且斟酌這些證物，認為與江女為前往校外應試而未經請假缺課的受懲戒事實無關，不見得對她有利。合議庭認為江女再審之訴明顯無理，不經言詞辯論駁回。
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