涉槍殺司機官司轉折13年 林金貴裁定繼續限制出境出海

男子林金貴13年前被控槍殺計程車司機，官司經多年轉折，從有罪改判無罪，直到去年底又改判無期徒刑，全案仍上訴中，他因此受法院強制處分限制出境、出海。這項強制處分4月中旬到期，高雄高分院懷疑他罪嫌依然重大，第三度裁定延長限制他出境、出海8個月。

林金貴被控在2008年5月9日晚間，於高雄鳳山槍殺王姓計程車司機，案發後5個月被捕，從一審到三審，都認為他涉殺人罪，判他無期徒刑入獄，但林入獄後一再喊冤，2014年台灣冤獄平反協會決定介入救援，開啟重審，2018年8月他獲改判無罪釋放，不過，檢方上訴最高法院，發回高雄高分院更審，去年12月3日高雄高分院又改判他無期徒刑。

林金貴涉殺人案發回高雄高分院更審期間，法官認為他罪嫌疑重大，且有逃亡或湮滅、偽造、變造證據及勾串共犯或證人之虞，2019年12月19日裁定限制出境、出海8月，去年8月19日第二度延長限制出境、出海8月，直到前天，高雄高分院仍認為他「罪嫌疑依然重大，仍有相當理由足認有逃亡之虞」，第三次續限制他出境、出海。